Минтруда просит мигрантов проверять транспорт перед поездкой за рубеж
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Минтруда обратилось к трудовым мигрантам с просьбой уделять внимание технической безопасности транспорта для поездки за рубеж.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Минтруда обратилось к трудовым мигрантам с просьбой уделять внимание технической безопасности транспорта для поездки за рубеж.
«Уважаемые сограждане! Если Вы изъявили желание работать за рубежом, убедительно просим Вас обращать серьёзное внимание на техническую безопасность используемых транспортных средств для поездки за рубеж и на другие аспекты!» — говорится в сообщении.
На сайте указаны номера телефонов на случай возникновении вопросов или проблем, связанных с поездкой за рубеж: (0−371) 200−33−55; (0−371) 202−33−66.
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