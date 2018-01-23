Минтруда просит мигрантов проверять транспорт перед поездкой за рубеж

Источник: Sputnik

Читайте также Две смерти в одной семье. О погибших в автобусе узбекистанцах рассказали родные

«Уважаемые сограждане! Если Вы изъявили желание работать за рубежом, убедительно просим Вас обращать серьёзное внимание на техническую безопасность используемых транспортных средств для поездки за рубеж и на другие аспекты!» — говорится в сообщении.

На сайте указаны номера телефонов на случай возникновении вопросов или проблем, связанных с поездкой за рубеж: (0−371) 200−33−55; (0−371) 202−33−66.