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18:50 (мск), источник: Sputnik

Минтруда просит мигрантов проверять транспорт перед поездкой за рубеж

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Минтруда обратилось к трудовым мигрантам с просьбой уделять внимание технической безопасности транспорта для поездки за рубеж.

Источник: Sputnik
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«Уважаемые сограждане! Если Вы изъявили желание работать за рубежом, убедительно просим Вас обращать серьёзное внимание на техническую безопасность используемых транспортных средств для поездки за рубеж и на другие аспекты!» — говорится в сообщении.

На сайте указаны номера телефонов на случай возникновении вопросов или проблем, связанных с поездкой за рубеж: (0−371) 200−33−55; (0−371) 202−33−66.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана во вторник днем провело SMS-рассылку, где сообщалось, что граждане Узбекистана, даже находясь за рубежом, могут обратиться в МЧС своей страны по номеру: (+99871) 147−10−50.

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