На Кубани школе впервые в РФ присвоили наименование «Юнармейская»
Почетное наименование получила средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Ивана Серикова в Курганинске.
Почетное наименование получила средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Ивана Серикова в Курганинске.
Образовательное учреждение полным составом вступило во всероссийское
Во время торжественного мероприятия начальник краевого отделения «Юнармии» Денис Баширов вручил сертификат и знамя школе с присвоением почетного наименования «Юнармейская».
Ветераны Великой Отечественной войны и военных конфликтов провели в классах школы уроки мужества. Мероприятие провели в рамках открытия месячника