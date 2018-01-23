На Кубани школе впервые в РФ присвоили наименование «Юнармейская»

Образовательное учреждение полным составом вступило во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». В школе есть военно-патриотический уклон воспитательного процесса. С 2015 года работает военно-спортивный отряд имени Героя России Валерия Очеретного. Там есть развитая материально-техническая база для воспитания и обучения социально активной молодежи.