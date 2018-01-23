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18:07 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани школе впервые в РФ присвоили наименование «Юнармейская»

Почетное наименование получила средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза Ивана Серикова в Курганинске.

Образовательное учреждение полным составом вступило во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». В школе есть военно-патриотический уклон воспитательного процесса. С 2015 года работает военно-спортивный отряд имени Героя России Валерия Очеретного. Там есть развитая материально-техническая база для воспитания и обучения социально активной молодежи.

Во время торжественного мероприятия начальник краевого отделения «Юнармии» Денис Баширов вручил сертификат и знамя школе с присвоением почетного наименования «Юнармейская».

Ветераны Великой Отечественной войны и военных конфликтов провели в классах школы уроки мужества. Мероприятие провели в рамках открытия месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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