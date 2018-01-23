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18:05 (мск), источник: Кубань 24

Под Новороссийском из-за ремонта ввели реверсивное движение

Прежнюю схему движения восстановят 18 февраля.

Источник: Кубань 24

На выезде из поселка Нижнебаканского переустраивают водопропускную трубу. Она пришла в негодность, это создает угрозу подтопления близлежащих территорий в условиях паводка.

Работы проводят в рамках капитального ремонта участка трассы Краснодар — Верхнебаканский федеральной дороги А-146, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Реверсивное движение организовано на 200-метровом участке.

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