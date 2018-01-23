Под Новороссийском из-за ремонта ввели реверсивное движение
Прежнюю схему движения восстановят 18 февраля.
Прежнюю схему движения восстановят 18 февраля.
На выезде из поселка Нижнебаканского переустраивают водопропускную трубу. Она пришла в негодность, это создает угрозу подтопления близлежащих территорий в условиях паводка.
Работы проводят в рамках капитального ремонта участка трассы Краснодар — Верхнебаканский федеральной дороги А-146, сообщили
Реверсивное движение организовано на 200-метровом участке.