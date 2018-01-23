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18:27 (мск), источник: Sputnik

Время собирать камни: в Ташкенте восстанавливают Кауфманский приют

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В столице продолжается сборка исторического здания Кауфманского приюта, которое из-за аварийного состояния решено было демонтировать и перенести в другое место. Несмотря на скепсис многих горожан по поводу возможности реализации такой сложной технической задачи, работы на объекте идет полным ходом, сообщают корреспонденты Sputnik Узбекистан.

Стройка развернулась недалеко от площади Амира Темура в центральной части Ташкента, где и планировалось изначально.

«Восстанавливаемый Кауфманский приют будет музеем. Регенерацию здания проводим очень аккуратно, чтобы придать облик оригинального сооружения столетней давности. Для этого используем Николаевские кирпичи, демонтированные со старого здания», — рассказал один из строителей.

Завершить работы планируется уже к Наврузу.

Кауфманский приют был возведен по проекту архитектора Гейнцельмана в 1913—1915 годах. До Революции в нем размещался сиротский приют, а затем образцовая школа имени Карла Либкнехта. Здание несколько лет находилось в аварийном состоянии, поэтому было принято решение о его переносе на новое место.

Sputnik Узбекистан уже рассказывал о том, что изначально местные власти планировали полностью снести вековое сооружение из-за его плачевного состояния. Однако ташкентцы высказались против такого решения, призывая сохранить памятник архитектуры. В результате было принято компромиссное решение с переносом всей конструкции с использованием исходного оригинального строительного материала.

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