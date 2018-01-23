Время собирать камни: в Ташкенте восстанавливают Кауфманский приют

Стройка развернулась недалеко от площади Амира Темура в центральной части Ташкента, где и планировалось изначально.

«Восстанавливаемый Кауфманский приют будет музеем. Регенерацию здания проводим очень аккуратно, чтобы придать облик оригинального сооружения столетней давности. Для этого используем Николаевские кирпичи, демонтированные со старого здания», — рассказал один из строителей.

Завершить работы планируется уже к Наврузу.

Кауфманский приют был возведен по проекту архитектора Гейнцельмана в 1913—1915 годах. До Революции в нем размещался сиротский приют, а затем образцовая школа имени Карла Либкнехта. Здание несколько лет находилось в аварийном состоянии, поэтому было принято решение о его переносе на новое место.