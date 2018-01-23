Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Беременная женщина скончалась после отказа в госпитализации
Людмила Петрановская: «Детям из приюта не нужны ваши подарки»
Из СИЗО с намеками: муж перешел к угрозам девушке "без рук"
Юлия Барановская опубликовала в Сети фото в бикини
«Мне 69, и это только начало»Почему среди моделей все больше пожилых
Умерла старейшая актриса Голливуда
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Советник главы МВД Украины: в России начнутся серьезные проблемы
«Водит тарелкой»: СМИ о приемах штурмовиков РФ
Памела Андерсон примерила образ в стиле 50-х
Ульяна Сергеенко попала в щекотливую ситуацию из-за шутки
СМИ: Китай предложил РФ сдерживать "вызовы со стороны США"
СМИ о судьбе сбежавшего в ЕС оппозиционера РФ
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Петербуржцы поплавали на лодке в подвале дома
Фоторепортажи
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
17Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
19:00 (мск), источник: Моя Планета

Ученые объяснили, как дети сделали «пузырьковое иглу» в ванной

На Imgur появилось новое видео, в котором дети резвятся в ванной в «небоскребе» из пузырей. Мыльная конструкция едва не задевает потолок, заставляя пользователей Сети задаваться вопросом «КАК?». Live Science отвечает.

Химик Дональд Фриз в комментарии изданию уточнил, что мыло легко образовывает «стабильную пену», которая представляет собой небольшие пузырьки газа, запертые в жидкой оболочке. Если диаметр пузыриков увеличивается, они сливаются, разрушая стабильность структуры. Однако небольшие размеры позволяют им противостоять силе тяжести и накапливаться в течение относительно долгого времени.

Особенно «успешны» такие пузыри, если внутри у них нет масляных загрязнений и других разрушительных элементов. Фриз приводит в пример пену, используемую для тушения пожаров, а также пену, применяемую при бурении нефтяных скважин. Стабильные пенные образования появляются даже на кухне, например, при взбивании яичных белков.

Возможно, пузырьковое иглу, что получилось у ребят на видео, было сделано из мыльной воды под воздействием компрессора, предположила физик Лоран Курбин. По ее мнению, в этом случае пузырьки получаются более прочными, а башня из них — устойчивой.

Не исключено, что обилие пузырей сотворили с помощью специальной пузырьковой машины для ванн. Известно лишь одно: у детей на видео самые терпеливые родители в мире.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ученые объяснили, как дети сделали «пузырьковое иглу» в ванной
Опубликован список россиян, отстраненных от Олимпиады-2018
Лавров поинтересовался у Bloomberg, чем же он болеет
«Утечка мозгов» из России усилилась
В Совфеде заявили о недостаточности одного года службы в армии
Эксперты рассказали, что случится в конце нефтяной эры
Мединский обвинил «Смерть Сталина» в глумлении над историей
После клипа со стриптизом уволили главу оренбургского Минлесхоза
Спорт
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам Олимпийский комитет России не собирается идти на поводу у МОК и внесет в новые заявочные списки на ОИ-2018 тех спортсменов, которые не получили приглашения
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Удача или упорство: как открыли современных топ-моделей Вспоминаем, как пробились в большой бизнес другие яркие манекенщицы (там много неожиданных историй!)
Дети
Директор школы Тубельского решил покинуть свой пост Ранее в школе разгорелся конфликт между Сергеем Москаленковым и родителями учеников
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь