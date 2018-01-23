Ученые объяснили, как дети сделали «пузырьковое иглу» в ванной

Химик Дональд Фриз в комментарии изданию уточнил, что мыло легко образовывает «стабильную пену», которая представляет собой небольшие пузырьки газа, запертые в жидкой оболочке. Если диаметр пузыриков увеличивается, они сливаются, разрушая стабильность структуры. Однако небольшие размеры позволяют им противостоять силе тяжести и накапливаться в течение относительно долгого времени.

Особенно «успешны» такие пузыри, если внутри у них нет масляных загрязнений и других разрушительных элементов. Фриз приводит в пример пену, используемую для тушения пожаров, а также пену, применяемую при бурении нефтяных скважин. Стабильные пенные образования появляются даже на кухне, например, при взбивании яичных белков.

Возможно, пузырьковое иглу, что получилось у ребят на видео, было сделано из мыльной воды под воздействием компрессора, предположила физик Лоран Курбин. По ее мнению, в этом случае пузырьки получаются более прочными, а башня из них — устойчивой.