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18:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

МЧС: В Татарстане ожидаются метели, сильный снег и снежные заносы

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). В Татарстане с 18 часов 23 января до 18 часов 24 января ожидаются сильные метели и снежные заносы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

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В тексте сообщения говорится, что по информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ночью и днем 24 января на территории республики местами ожидаются сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. В Казани — ночью сильный снег и снежные заносы.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан рекомендует населению при метели и усилении ветра подготовить нескользкую, удобную обувь. Передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Любителям активного отдыха на природе нужно иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации. При ухудшении видимости следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию на местности.

Метель и усиление ветра представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения. Водителям следует избегать внезапных торможений. При необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. При торможении несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади. Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии.

По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.

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