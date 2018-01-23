Синоптики обещают усиление ветра и большие перепады температур
Ночью в среду, 24 января, в Петербурге и Ленобласти обещают
Ночью в среду, 24 января, в Петербурге и Ленобласти обещают
Снег обещают небольшой ночью и вечером. В Ленобласти местами ожидается метель. На дорогах местами гололедица.
Температура воздуха в Петербурге в начале ночи составит −11…−13 градусов, к утру повысится до −4…−6, а днем будет от -2 до -4.
В Ленобласти в начале ночи обещают от -10 до -15 градусов, а местами и до -20, хотя на