Синоптики обещают усиление ветра и большие перепады температур

Температура воздуха в Петербурге в начале ночи составит −11…−13 градусов, к утру повысится до −4…−6, а днем будет от -2 до -4.

В Ленобласти в начале ночи обещают от -10 до -15 градусов, а местами и до -20, хотя на юго-западе будет значительно теплее — до -6. К утру температура повысится до −4…−9 и на востоке до -14 градусов. Днем обещают от -3 до -8 градусов, а в конце дня на западе региона местами дойдет даже до нуля.