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18:11 (мск), источник: Водитель Петербурга

Синоптики обещают усиление ветра и большие перепады температур

Ночью в среду, 24 января, в Петербурге и Ленобласти обещают юго-западный и южный ветер со скоростью 5−10 м/с. Днем он усилится: до 8−13 м/с и 7−12 м/с соответственно, а вечером на западе области могут быть порывы до 15 м/с. Об этом предупреждает МЧС.

Снег обещают небольшой ночью и вечером. В Ленобласти местами ожидается метель. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха в Петербурге в начале ночи составит −11…−13 градусов, к утру повысится до −4…−6, а днем будет от -2 до -4.

В Ленобласти в начале ночи обещают от -10 до -15 градусов, а местами и до -20, хотя на юго-западе будет значительно теплее — до -6. К утру температура повысится до −4…−9 и на востоке до -14 градусов. Днем обещают от -3 до -8 градусов, а в конце дня на западе региона местами дойдет даже до нуля.

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