Прапорщик и подполковник из Сызрани получили почти по 10 млн рублей на жилье

Министерство обороны России увеличило выплаты на жилье для военнослужащих. В прошлом году ведомство обеспечило жилплощадью 1123 военнослужащих из Самарской области. Это на 32% превышает показатели 2016 года.

По данным Минобороны, 297 военнослужащих были обеспечены постоянным жильем, 14 получили квартиры, а еще 82 — жилищную субсидию для строительства или покупки жилого помещения.

— Общая сумма субсидии, перечисленная в 2017 году военнослужащим, проходящим службу в воинских частях на территории Самарской области, составила около полумиллиарда рублей, — сообщает пресс-служба ЦФО.