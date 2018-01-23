Прапорщик и подполковник из Сызрани получили почти по 10 млн рублей на жилье
Всего в 2017 году военнослужащие Самарской области получили около полумиллиарда жилищных субсидий.
Всего в 2017 году военнослужащие Самарской области получили около полумиллиарда жилищных субсидий.
Министерство обороны России увеличило выплаты на жилье для военнослужащих. В прошлом году ведомство обеспечило жилплощадью 1123 военнослужащих из Самарской области. Это на 32% превышает показатели 2016 года.
По данным Минобороны, 297 военнослужащих были обеспечены постоянным жильем, 14 получили квартиры, а еще 82 — жилищную субсидию для строительства или покупки жилого помещения.
— Общая сумма субсидии, перечисленная в 2017 году военнослужащим, проходящим службу в воинских частях на территории Самарской области, составила около полумиллиарда рублей, — сообщает
Средний размер перечисленных денежных средств на одну семью военнослужащих в регионе составил 6 млн рублей. Самые большие выплаты получили многодетные отцы: полковник и прапорщик из Сызрани. Прапорщику выделилил 9,8 млн рублей, а подполковник — 9,2 млн рублей.