Скончался ветеран омской журналистики Виктор Чекмарев

Сегодня, 23 января, после продолжительной болезни скончался Виктор Чекмарев, работавший в «Вечернем Омске», «Молодом сибиряке», «Омской правде» и других изданиях. 2 января ему исполнился 81 год.

Чекмарев не имел профильного образования, он окончил технический вуз, однако за короткое время сумел прославиться в профессии. В последние годы журналист болел и практически не выходил из дома, однако его статьи, в том числе воспоминания о встречах с Аллой Пугачевой, Муслимом Магомаевым и другими артистами, публиковались в нескольких изданиях.

— Он первым написал о том, что в Омске будут строить метро. Чекмарёв первым сообщил, кто стал миллионным жителем нашего города, а потом следил за судьбой мальчика. Виктор Антонович стал первым и лучшим летописцем Сибирского международного марафона, — рассказывает «Вечерний Омск».

Прощание с Чекмаревым состоится в четверг, 25 января, с 14 до 15 часов по адресу: ул. Партизанская, 20.