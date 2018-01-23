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20:03 (мск), источник: Zakon.kz

В Казахстане за сутки обморожение получили 223 человека

В Казахстане за минувшие сутки 223 человека получили обморожение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

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Источник: Zakon.kz
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В Астане два человека госпитализированы, 18 получают амбулаторное лечение. В Акмолинской области трое госпитализированы, шестеро — на амбулаторном лечении. В Атырауской области двое в больнице, трое — амбулатория. В ВКО госпитализированы 27 человек, еще 27 — на амбулаторном лечении.

В ЗКО госпитализированы пять человек, в Жамбылской области — один. В Карагандинской области пострадали 87 человек, из них в больницу попали 15, остальные 72 — амбулатория.

В Алматы госпитализировали одного человека. В Павлодарской области 9 госпитализированы, 17 — амбулаторное лечение. В СКО трое в больнице, один лечится амбулаторно.

В Костанайской области трое госпитализированы, шестеро наблюдаются в амбулатории. В Кызылординской области двое в больнице.

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