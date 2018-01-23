В Казахстане за сутки обморожение получили 223 человека

Источник: Zakon.kz

В Астане два человека госпитализированы, 18 получают амбулаторное лечение. В Акмолинской области трое госпитализированы, шестеро — на амбулаторном лечении. В Атырауской области двое в больнице, трое — амбулатория. В ВКО госпитализированы 27 человек, еще 27 — на амбулаторном лечении.

В ЗКО госпитализированы пять человек, в Жамбылской области — один. В Карагандинской области пострадали 87 человек, из них в больницу попали 15, остальные 72 — амбулатория.

В Алматы госпитализировали одного человека. В Павлодарской области 9 госпитализированы, 17 — амбулаторное лечение. В СКО трое в больнице, один лечится амбулаторно.