Особый режим и штормовое предупреждение действуют в Свердловской области

Источник: Вести - Екатеринбург

Еще одна холодная ночь ждет свердловчан: морозы держатся уже несколько дней, причём днем на Среднем Урале также холодно, как и вечером. Из-за ветра в регионе объявлено штормовое предупреждение, экстренные службы приведены в повышенную готовность.

В Центре управления в кризисных ситуациях регионального МЧС постоянно наблюдают за ситуацией на дорогах — нередки случаи, когда из-за мороза отказывают топливные системы и аккумуляторы автомобилей. При поломке машины водители могут обратиться за помощью по телефону 112. Кроме того, чтобы предотвратить несчастные случаи, инспекторы ГИБДД регулярно патрулируют загородные трассы. Особенно сильные морозы на северо-востоке области, температура там держится на отметке ниже 30 градусов. В Таборинском районе накануне отменили занятия в двух школах, а в Тавдинском районе развернут мобильный пункт обогрева, еще 16 в случае необходимости сотрудники МЧС готовы развернуть в любой момент.

«Человек попадает если в ситуацию, когда у него закончился бензин или еще что-то, он обращается в этот мобильный пункт обогрева. В палатке приема пищи можно попить горячий чай, стоят термосы, с администрацией решен вопрос, что можно обеспечить и питание», — сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области Андрей Трушников.

Для синоптиков морозы не стали неожиданностью, даже несмотря на необычайно теплый декабрь.

«Такие холода связаны с тем, что арктический циклон сместился на Западную Сибирь, и его холодная воздушная масса оказывает влияние на нас. Так как среднесуточные температуры низкие и длится это долго, наши энергетики должны быть к этому готовы. Поэтому выдали штормовое предупреждение», — сказала синоптик отдела метеопрогнозов Уральского УГМС Росгидрометцентра Светлана Баранова.