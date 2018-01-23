Особый режим и штормовое предупреждение действуют в Свердловской области
Морозы не спешат покидать Средний Урал.
Морозы не спешат покидать Средний Урал.
Еще одна холодная ночь ждет свердловчан: морозы держатся уже несколько дней, причём днем на Среднем Урале также холодно, как и вечером.
В Центре управления в кризисных ситуациях регионального МЧС постоянно наблюдают за ситуацией на дорогах — нередки случаи, когда
«Человек попадает если в ситуацию, когда у него закончился бензин или еще
«Такие холода связаны с тем, что арктический циклон сместился на Западную Сибирь, и его холодная воздушная масса оказывает влияние на нас. Так как среднесуточные температуры низкие и длится это долго, наши энергетики должны быть к этому готовы. Поэтому выдали штормовое предупреждение», — сказала синоптик отдела метеопрогнозов Уральского УГМС Росгидрометцентра Светлана Баранова.
Оно продлится на Среднем Урале до 25 января. К выходным в регионе потеплеет до минус 6 градусов. Обильных снегопадов синоптики в ближайшее время не ожидают.