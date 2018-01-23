Москва выходит в плюс: куда делись морозы

Источник: РИА "Новости"

Предстоящая ночь со вторника на среду может стать самой холодной на этой неделе — температура воздуха составит −18…−16°С. При этом сухая морозная погода продержится в Москве до четверга. С 26 января в городе начнет теплеть, и к 29 января дневная температура достигнет положительных значений.

Синоптики ожидают, что ночь на 24 января станет самой холодной в Москве с начала текущей недели. По информации Гидрометцентра, температура воздуха составит −18…−16 °С — при скорости ветра 2−7 м/с. Специалисты отмечают, что такая погода будет легко переносится организмом.

Предыдущий рекорд 2018 года был зафиксирован минувшей ночью — 23 января температура опустилась до -12,4°С.

Однако синоптики прогнозируют, что в ближайшее время легкие посткрещенские морозы отступят. Так, сухая и морозная погода с температурой до -16°С сохранится в столице до четверга.

В четверг, 25 января, начиная с западных районов области, под влиянием атмосферного фронта облачность начнет уплотняться, ближе к вечеру местами возрастет вероятность небольших снегопадов, но морозы начнут отступать: в городе во второй половине дня минус 4−6 градусов. Представитель центра «Фобос»

К концу рабочей недели в Москве станет еще теплее. Так, по прогнозу Гидрометцентра, в пятницу ночью ожидается −7…−5°С, а днем −4…−2°С. Также в столичном регионе пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный и южный со скоростью 5−10 м/с — местами с порывами 12−17 м/с. Атмосферный фон — 757 мм рт. ст.

27 января температура немного опустится — ночью в Москве ожидается −12…−7 °С, а днем −7…−2 °С. В целом будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 5−10 м/с. В конце недели, 28 января, температура в столице поднимется до ноля. Так, ночью синоптики прогнозируют −10…−5 °С, а днем −5…−0 °С. Ожидается снег и юго-западный ветер (10 м/c). Атмосферный фон — 752 мм рт. ст.

К началу следующей недели дневная температура поднимется до трех градусов тепла. Кроме того, 29 января ожидается небольшой снег. Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал, что 31 января и 1 февраля в Москву вновь придут морозы.

На этой неделе суровых метелей в столичном регионе не ожидается, а вот предыдущие несколько дней снег в Москве шел почти без перерыва.

Так, за 21 января в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, а всего за прошедшие три недели в столице выпало почти 90% январской нормы осадков. Высота снежного покрова составила 18−22 см (при норме в 30 см). Кроме того, средняя январская температура, по последним подсчетам синоптиков, была на 5,3 градусов выше нормы.

Что касается крещенских морозов, то москвичи перенесли их без негативных последствий.

Сегодня первый морозный день — до этого в столице была умеренно морозная погода. Сильные морозы только начинаются. Леонид Старков Ведущий метеоролог центра «Фобос»

Он отметил, что такую погоду нельзя назвать «суровой». «Она лишь вернулась в норму. Обычная январская погода», — подчеркнул специалист.

Старков также сообщил, что единственным днем со среднесуточной температурой около нормы была суббота, 20 января. «До и после субботы среднесуточная температура немного превышала норму. Морозной называется погода при температуре -10 и ниже. Такая у нас была в ночь на субботу и на вторник — то есть сегодня», — отметил Старков.

Пока в Москве царит «обычная январская погода», другие регионы России одолевают по-настоящему суровые морозы. Так, в Якутии 22 января температура воздуха опустилась ниже -45°С — в некоторых населенных пунктах синоптики зафиксировали значения до -57°С.

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Аномально низкие температуры также пришли в Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край. Кроме того, в Иркутске в ночь на 22 января термометры зафиксировали температуру -38°С. В Омской области, находящейся на юге региона, температура воздуха опускалась до -40°С — отклонение от нормы при этом составило 16 градусов.

Морозы в Кемеровской, Томской, Новосибирской областях стали причиной отмены автобусных рейсов между городами, а в Омске из-за погодных условий многие не смогли завести машины.

Кроме того, школьники Красноярского края были вынужденно отправлены на каникулы.