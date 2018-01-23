Мединский прокомментировал отмену показа «Смерти Сталина» в кинотеатрах

Нельзя не согласиться: многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми — и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма. Владимир Мединский Министр культуры России

«Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом. Нас прокатчик не услышал. Но это всё — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся и на требования которого справедливо указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма», — сказал министр.

«В силу этого министерство приняло решение отозвать прокатное удостоверение фильма “Смерть Сталина” и направить материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу», — подвел итог Мединский.

Ранее Министерство культуры отозвало у фильма «Смерть Сталина» прокатное удостоверение. Это произошло после того, как на заседании общественного совета министерства прошел закрытый показ картины. По его итогам деятели культуры направили Мединскому письмо с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение фильма.

«Мы считаем, что фильм содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности», — говорится в обращении представителя культуры.

После отзыва прокатного удостоверения объединенная сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» убрала «Смерть Сталина» из расписания сеансов.

Фильм «Смерть Сталина» со Стивом Бушеми в главной роли должен был выйти в российский прокат 25 января. В фильме рассказывается о времени борьбы за власть после смерти Сталина в 1953 году. В описании фильма прокатчик картины, компания «Вольгафильм», характеризовал его как «тоталитарную комедию».