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20:55 (мск), источник: РИА Новости

Психологи рассказали, как сделать подростка счастливым

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ученые из университета Сан-Диего (штат Калифорния) установили, что подростки, которые проводят за монитором меньше часа в день, испытывают большее удовлетворение от жизни, чем их сверстники, зависимые от компьютера. Исследование опубликовано в журнале «Американской психологической ассоциации» Emotion, коротко о нем сообщает The Independent.

Источник: Xavier Sotomayor/CC0

Специалисты изучили базы данных с информацией о психологическом здоровье миллиона американцев в возрасте до 18 лет, обратив внимание на их социальное поведение и привычки. В результате выяснилось, что заядлые геймеры, любители ТВ-программ и соцсетей, которые по несколько часов сидят за экраном, чаще называют себя «несчастными».

Подчеркивается, что этот фактор сильно снижает уровень удовлетворенности жизнью.

Хотя исследование не отображает причинно-следственную связь, в нескольких других работах показано, что активный пользователь соцсетей становится менее счастливым, при этом несчастный человек не начинает активнее пользоваться соцсетями.
Джин Твинж
руководитель группы исследователей

Эксперт рекомендует молодым людям проводить меньше времени за электронными девайсами, сократив его до двух часов в день. Она также советует чаще общаться в реальной жизни и находить новых друзей в «офлайне».

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