Психологи рассказали, как сделать подростка счастливым

Специалисты изучили базы данных с информацией о психологическом здоровье миллиона американцев в возрасте до 18 лет, обратив внимание на их социальное поведение и привычки. В результате выяснилось, что заядлые геймеры, любители ТВ-программ и соцсетей, которые по несколько часов сидят за экраном, чаще называют себя «несчастными».