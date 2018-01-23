Психологи рассказали, как сделать подростка счастливым
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ученые из университета
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ученые из университета
Специалисты изучили базы данных с информацией о психологическом здоровье миллиона американцев в возрасте до 18 лет, обратив внимание на их социальное поведение и привычки. В результате выяснилось, что заядлые геймеры, любители
Подчеркивается, что этот фактор сильно снижает уровень удовлетворенности жизнью.
Хотя исследование не отображает причинно-следственную связь, в нескольких других работах показано, что активный пользователь соцсетей становится менее счастливым, при этом несчастный человек не начинает активнее пользоваться соцсетями.
Эксперт рекомендует молодым людям проводить меньше времени за электронными девайсами, сократив его до двух часов в день. Она также советует чаще общаться в реальной жизни и находить новых друзей в «офлайне».