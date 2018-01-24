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08:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Чистый воздух оказался смертельно опасным для человечества

Международная группа ученых из Норвегии, Великобритании, США и Германии пришли к выводу, что удаление загрязняющих веществ из воздуха может усугубить глобальное потепление. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Источник: AP 2018

Ученые смоделировали четыре сценария глобального изменения климата, которые имитируют последствия исчезновения аэрозолей (сульфаты и сажа). Оказалось, что загрязняющие вещества блокируют часть солнечной радиации, поступающей на Землю. Их удаление при современном уровне диоксида углерода в атмосфере усилит парниковый эффект, когда атмосфера будет поглощать больше тепловой энергии.

В результате этого процесса средняя температура атмосферы вырастет на 0,5−1,1 градуса Цельсия. Это, в свою очередь, резко увеличит количество таких стихийных бедствий, как засуха и наводнения.

Некоторые специалисты предлагают использовать аэрозоли для предотвращения повышения глобальной температуры. Однако результаты исследования показали, что такой метод геоинженерии при резком прекращении выбросов сажи и других частиц в атмосферу может привести к более быстрому потеплению. В любом случае, отмечают специалисты, изменение климата грозит сильными наводнениями, смертоносной жарой, заморозками и другими стихийными бедствиями.

В августе 2017 года группа ученых опубликовала научную работу, в которой климатологи предсказали гибель миллионов людей из-за экстремальных погодных условий, в том числе из-за жары.

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