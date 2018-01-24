Жителям Иркутска предлагают обменять макулатуру на саженцы

Не спешите выкидывать ненужные тетради, старые газеты и бумаги. В Иркутске макулатуру принимают в обмен на саженцы красивых деревьев и кустов, которые можно высадить на даче или возле дома. Экологическое движение «Круг жизни» забирает ненужную бумагу до 8 марта, а в начале мая начнет выдавать растения.

— Так, за 40 килограммов макулатуры можно получить саженец цветущего куста лапчатки, за 44 килограмма — туи брабант или пузереплодника диаболо, за 47 килограммов — куст-шар канадской ели или саженец дерева туя даника, — рассказывают организаторы на странице в соцсетях. — Все саженцы из проверенных российских питомников, выдаются в горшках.