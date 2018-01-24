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09:04 (мск), источник: Kazinform

Переход казахского языка на латинскую графику важен для Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Новый казахский алфавит на основе латинской графики важен как для самого Казахстана, так и для Узбекистана. Об этом сообщил вице-президент Академии наук Узбекистана Бахром Абдухалимов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Алфавит на латинской графике всегда использовался в Центральной Азии и считался основным. За четверть века использования латинской графики в Узбекистане накоплен определенный опыт. При этом мы все понимаем, что данный процесс является нелегким, и его внедрение займет достаточное время. Не исключено, что могут возникать различные научные подходы, а также появятся по этому поводу разногласия. Однако в любом случае этот алфавит на латинской графике очень важен для Казахстана и Узбекистана, потому что нашу историю невозможно представить без нее. Поскольку написано много общих книг и были составлены архивные документы, в свое время, именно на основе латинской графики», — отметил Бахром Абдухалимов в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в РУ Ериком Утембаевым.

По словам ученого, в Узбекистане уже выросло целое поколение, успешно использующее новый узбекский алфавит, и, соответственно, Академия наук РУ готова поделиться опытом работы по переходу на латинскую графику с казахстанскими партнерами.

«Хочу сказать, что процесс перехода у нас еще не полностью закончен, однако мы с удовольствием готовы к новым встречам с казахстанскими экспертами для обмена уже наработанным нами опытом в этой сфере», — заключил он.

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