Переход казахского языка на латинскую графику важен для Узбекистана

«Алфавит на латинской графике всегда использовался в Центральной Азии и считался основным. За четверть века использования латинской графики в Узбекистане накоплен определенный опыт. При этом мы все понимаем, что данный процесс является нелегким, и его внедрение займет достаточное время. Не исключено, что могут возникать различные научные подходы, а также появятся по этому поводу разногласия. Однако в любом случае этот алфавит на латинской графике очень важен для Казахстана и Узбекистана, потому что нашу историю невозможно представить без нее. Поскольку написано много общих книг и были составлены архивные документы, в свое время, именно на основе латинской графики», — отметил Бахром Абдухалимов в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в РУ Ериком Утембаевым.