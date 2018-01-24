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08:27 (мск), источник: УралПолит.ру

Рэпер из Челябинска сделал вызов Оксимирону

ЧЕЛЯБИНСК, 24 января, УралПолит.Ru. Челябинский исполнитель Хамай накануне бросил вызов известному рэперу. Рифмоплет Хамай обратился к Оксимирону с предложением.

На словесную битву челябинец вызвал Оксимирона, выиграв в проекте «Открытый микрофон». Молодой человек не скрывает, что вызов на бой он сделал ради славы, или как выражается молодежь — ради хайпа. Однако, по его словам, к Оксимирону у него личная неприязнь. Также известно, что Хамай уже подал заявку на участие на Versus Battle.

УралПолит.Ru ранее писал: российский рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) вошел в лонг-лист Литературной премии им. Александра Пятигорского. Его альбом «Горгород» номинировала философ Анна Елашкина. По ее мнению, тексты композиций альбома представляют собой «цельное произведение — поэму». Оксимирону удалось реализовать «принцип жесткой позиционности разговора без потери возможности внешнего наблюдения», считает философ.

Альбом «Горгород» вышел в 2015 году и стал самым обсуждаемым музыкальным релизом года. 11 треков пластинки связаны единым сюжетом о противостоянии оппозиционного писателя и мэра города, погрязшего в коррупции.

«Мирон Федоров в своем формате сделал то же самое что Марсель Пруст в своем: разобрал себя, свои непримиримые и одновременно со-существующие фигуры сознания — на части и положил их как отдельные — но в единое и завершенное литературное произведение», — уточнила Елашкина.

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