Рэпер из Челябинска сделал вызов Оксимирону

На словесную битву челябинец вызвал Оксимирона, выиграв в проекте «Открытый микрофон». Молодой человек не скрывает, что вызов на бой он сделал ради славы, или как выражается молодежь — ради хайпа. Однако, по его словам, к Оксимирону у него личная неприязнь. Также известно, что Хамай уже подал заявку на участие на Versus Battle.

УралПолит.Ru ранее писал: российский рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) вошел в лонг-лист Литературной премии им. Александра Пятигорского. Его альбом «Горгород» номинировала философ Анна Елашкина. По ее мнению, тексты композиций альбома представляют собой «цельное произведение — поэму». Оксимирону удалось реализовать «принцип жесткой позиционности разговора без потери возможности внешнего наблюдения», считает философ.

Альбом «Горгород» вышел в 2015 году и стал самым обсуждаемым музыкальным релизом года. 11 треков пластинки связаны единым сюжетом о противостоянии оппозиционного писателя и мэра города, погрязшего в коррупции.