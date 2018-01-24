Рэпер из Челябинска сделал вызов Оксимирону
ЧЕЛЯБИНСК, 24 января, УралПолит.Ru. Челябинский исполнитель Хамай накануне бросил вызов известному рэперу. Рифмоплет Хамай обратился к Оксимирону с предложением.
ЧЕЛЯБИНСК, 24 января, УралПолит.Ru. Челябинский исполнитель Хамай накануне бросил вызов известному рэперу. Рифмоплет Хамай обратился к Оксимирону с предложением.
На словесную битву челябинец вызвал Оксимирона, выиграв в проекте «Открытый микрофон». Молодой человек не скрывает, что вызов на бой он сделал ради славы, или как выражается молодежь — ради хайпа. Однако, по его словам, к Оксимирону у него личная неприязнь. Также известно, что Хамай уже подал заявку на участие на Versus Battle.
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