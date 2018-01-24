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08:32 (мск), источник: АиФ Прикамье

В День снятия блокады Ленинграда в Перми ограничат движение трамваев

Движение электротранспорта на полчаса остановят на улице Сибирской.

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фотографии
24
фотографии
24
фотографии

27 января пермяки отдадут дань памяти дню полного освобождения Ленинграда от блокады в 1944 году. Памятные мероприятия начнутся в 12.00 у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу у мемориала «Вечный огонь».

Как сообщает агентство социокультурных проектов, в этот день временно ограничат движение трамваев по улице Сибирской. Движение электротранспорта остановят на время церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» — с 12.00 до 12.30.

В церемонии примут участие жители блокадного Ленинграда, общественные организации, воспитанники «Юнармии», сотрудники городской и краевой администраций.

Напомним, наступление немецких войск на Ленинград началось 10 июля 1941 года. Немецким войскам удалось блокировать город с суши, однако прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца у них не получилось. Тогда противник решил взять город измором. Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества.

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