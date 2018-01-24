В День снятия блокады Ленинграда в Перми ограничат движение трамваев
Движение электротранспорта на полчаса остановят на улице Сибирской.
Движение электротранспорта на полчаса остановят на улице Сибирской.
27 января пермяки отдадут дань памяти дню полного освобождения Ленинграда от блокады в 1944 году. Памятные мероприятия начнутся в 12.00 у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу у мемориала «Вечный огонь».
Как сообщает агентство социокультурных проектов, в этот день временно ограничат движение трамваев по улице Сибирской. Движение электротранспорта остановят на время церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» — с 12.00 до 12.30.
В церемонии примут участие жители блокадного Ленинграда, общественные организации, воспитанники «Юнармии», сотрудники городской и краевой администраций.
Напомним, наступление немецких войск на Ленинград началось 10 июля 1941 года. Немецким войскам удалось блокировать город с суши, однако прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца у них не получилось. Тогда противник решил взять город измором. Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества.