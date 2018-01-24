В День снятия блокады Ленинграда в Перми ограничат движение трамваев

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27 января пермяки отдадут дань памяти дню полного освобождения Ленинграда от блокады в 1944 году. Памятные мероприятия начнутся в 12.00 у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу у мемориала «Вечный огонь».

Как сообщает агентство социокультурных проектов, в этот день временно ограничат движение трамваев по улице Сибирской. Движение электротранспорта остановят на время церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» — с 12.00 до 12.30.

В церемонии примут участие жители блокадного Ленинграда, общественные организации, воспитанники «Юнармии», сотрудники городской и краевой администраций.