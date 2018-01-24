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08:36 (мск), источник: АиФ Омск

Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон отправится на Олимпийские игры

В сборной Швеции по хоккею сформировали заявку на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Грёнборг определился с хоккеистами, которые отправятся на Олимпийские игры в Пхёнчхане. В заявку включили и нападающего «Авангарда» Андре Петерссон, Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Швеции.

Отметим, Андре Петерссон в этом сезоне в КХЛ набрал 27 (10+17) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «+7». Ранее стало известно, что в Корее за шведов выступит ещё один хоккеист омской команды — Юнас Анелёв. Всего в составе «Тре Крунур» в Пхёнчхане выступят свыше 11 игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, Олимпийский хоккейный турнир пройдёт с 14 по 25 февраля 2018 года. Ранее сообщалось, что игрок «Авангарда» Доменик Фурх будет защищать ворота сборной Чехии на Олимпийских играх.

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Во время загрузки произошла ошибка.
08:27 (мск)© Ньюстюб
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