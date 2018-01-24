Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон отправится на Олимпийские игры

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Грёнборг определился с хоккеистами, которые отправятся на Олимпийские игры в Пхёнчхане. В заявку включили и нападающего «Авангарда» Андре Петерссон, Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Швеции.

Отметим, Андре Петерссон в этом сезоне в КХЛ набрал 27 (10+17) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «+7». Ранее стало известно, что в Корее за шведов выступит ещё один хоккеист омской команды — Юнас Анелёв. Всего в составе «Тре Крунур» в Пхёнчхане выступят свыше 11 игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги.