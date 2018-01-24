За месяц из Свердловской области депортированы 72 иностранца

За первые дни нового года из Свердловской области депортированы 72 нелегала. Все они признаны виновными в нарушении правил въезда и проживания на территории Российской Федерации. Большая часть иностранцев, нарушивших миграционные законы — это граждане ближнего зарубежья.

— Суд постановил назначить нелегалам принудительное контролируемое выдворение за пределы России и штраф. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет, — рассказали в ртделе по взаимодействию со СМИ УФССП РФ по Свердловской области.