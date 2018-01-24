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08:46 (мск), источник: VN.ru

Сибирячка в -33 ответила землякам в жарких странах зажигательным клипом

Жительница Новосибирска снялась в забавном видео. Оно стало своеобразным ответом всем землякам, которые на период аномальных морозов срочно улетели из Сибири в жаркие страны. Загорающие на пляжах Гоа, ОАЭ и Вьетнама сибиряки завалили соцсети «теплыми» фото.

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Вчера в Сети появилось видео, автором которого стала 33-летняя PR-менеджер центра «Молодежный» Катя Любченко. Девушка в условиях аномального холода «зажигает» на улицах Новосибирска.

«Мой хороший знакомый и шоумен Вячеслав Тишковец сейчас отдыхает на Гоа, а для меня Гоа — это наши 90-е. Только с пальмами. И вот, Слава смонтировал видео, где он танцует на пляже счастливый. Сидя за чаем в холодном офисе, моя начальница в ответ предложила снять мне “сибирское” видео в купальнике, но я не рискнула. Решила обыграть это иначе. Он снимает побережье, я — трамвай. Он море — я елку».

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Ролик сняли вчера в обед, вчера же смонтировали и выложили. По словам Катерины, во время съемок на термометре было минус 33 градуса. Съемки проходили на Молодежной аллее у Дома Радио.

Добавим, что до пятницы характер погоды в Новосибирске и области существенно меняться не будет. Температура воздуха днем в пределах минус 30 градусов, местами минус 23−28°С. В ночные часы будет понижаться до отметок минус 33 °C.

И только в воскресенье, 28 января, антициклон начнет уходить. Днем температура будет минус 18 градусов. Постепенно в регионе начнет теплеть. В четверг, 1 февраля, по предварительным данным синоптиков, в Новосибирске и области будет всего лишь минус 13 градусов.

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