Центр для одаренных детей появится в Челябинске

Источник: РИА "Новости"

На северо-западе города есть многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей. Его решили переименовать в региональный ресурсный центр по работе с одаренными детьми и добавить функций. Туда будут переводить школьников, которые демонстрируют выдающиеся успехи в учебе. Перед педагогами центра стоит задача: поддержать талант и направить в нужное русло.

— Сегодня у нас обучается 180 воспитанников из разных уголков области. Создание дополнительных условий позволит охватить еще большее одаренных ребят. Планируем задействовать различные формы обучения, в том числе и дистанционные. Например, проведение онлайн-олимпиад, — рассказывает директор лицея Ирина Рузаева.