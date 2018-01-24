Центр для одаренных детей появится в Челябинске
Поддержат молодые таланты и научат педагогов готовить ребят к олипиадам.
Поддержат молодые таланты и научат педагогов готовить ребят к олипиадам.
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— Сегодня у нас обучается 180 воспитанников из разных уголков области. Создание дополнительных условий позволит охватить еще большее одаренных ребят. Планируем задействовать различные формы обучения, в том числе и дистанционные. Например, проведение
Кстати, в новом ресурсном центре также будут готовить педагогов: подсказывать, как лучше готовить ребят к олимпиадам. Наш регион устойчиво занимает пятое место в стране по количеству «олипиадников» и это не предел.