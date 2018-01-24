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08:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Центр для одаренных детей появится в Челябинске

Поддержат молодые таланты и научат педагогов готовить ребят к олипиадам.

Источник: РИА "Новости"

На северо-западе города есть многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей. Его решили переименовать в региональный ресурсный центр по работе с одаренными детьми и добавить функций. Туда будут переводить школьников, которые демонстрируют выдающиеся успехи в учебе. Перед педагогами центра стоит задача: поддержать талант и направить в нужное русло.

— Сегодня у нас обучается 180 воспитанников из разных уголков области. Создание дополнительных условий позволит охватить еще большее одаренных ребят. Планируем задействовать различные формы обучения, в том числе и дистанционные. Например, проведение онлайн-олимпиад, — рассказывает директор лицея Ирина Рузаева.

Кстати, в новом ресурсном центре также будут готовить педагогов: подсказывать, как лучше готовить ребят к олимпиадам. Наш регион устойчиво занимает пятое место в стране по количеству «олипиадников» и это не предел.

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