Маргарита Павлова наградит южноуральцев с большим сердцем и отзывчивой душой

Пятая церемония награждения медалью, учрежденной на Южном Урале в 2013 году к 20-летию принятия Конституции РФ, состоится в резиденции губернатора первого февраля.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УПЧ Челябинской области, медалью южноуральского уполномоченного отмечено уже 47 жителей региона.

Медалью с символичным названием «Спешите делать добро» награждаются обычные люди, проявившие самоотверженность, героизм и мужество в условиях угрозы нарушения прав и свобод человека, а также за многолетнюю подвижническую работу.

«Важно, чтобы прекрасные поступки наших лауреатов не были забыты и служили бы примером для других, потому что они бескорыстны», — отмечает Маргарита Павлова.

Награда, которая учреждена по решению уполномоченного по правам человека в Челябинской области, имеет особенности. Она вручается людям, которые по зову души и сердца в нужный момент помогли другим людям: например, вытащили людей из объятого пламенем здания на пожаре, защитили ребенка от насильника, помогли людям без определенного места жительства, бесплатно провели реабилитацию детей с особенностями здоровья.

Добавим, что более десяти лет назад в стране появилась ведомственная награда уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Медаль «Спешите делать добро» была учреждена в июле 2005 года. Ее вручение традиционно приурочено к Международному дню защиты прав человека. Торжественная церемония проходит ежегодно в Москве.