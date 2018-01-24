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08:48 (мск), источник: Uralpress.ru

Маргарита Павлова наградит южноуральцев с большим сердцем и отзывчивой душой

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова вручит юбилейные медали «Спешите делать добро» 14-ти южноуральцам — людям с большим сердцем и отзывчивой душой.

Пятая церемония награждения медалью, учрежденной на Южном Урале в 2013 году к 20-летию принятия Конституции РФ, состоится в резиденции губернатора первого февраля.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УПЧ Челябинской области, медалью южноуральского уполномоченного отмечено уже 47 жителей региона.

Медалью с символичным названием «Спешите делать добро» награждаются обычные люди, проявившие самоотверженность, героизм и мужество в условиях угрозы нарушения прав и свобод человека, а также за многолетнюю подвижническую работу.

«Важно, чтобы прекрасные поступки наших лауреатов не были забыты и служили бы примером для других, потому что они бескорыстны», — отмечает Маргарита Павлова.

Награда, которая учреждена по решению уполномоченного по правам человека в Челябинской области, имеет особенности. Она вручается людям, которые по зову души и сердца в нужный момент помогли другим людям: например, вытащили людей из объятого пламенем здания на пожаре, защитили ребенка от насильника, помогли людям без определенного места жительства, бесплатно провели реабилитацию детей с особенностями здоровья.

Добавим, что более десяти лет назад в стране появилась ведомственная награда уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Медаль «Спешите делать добро» была учреждена в июле 2005 года. Ее вручение традиционно приурочено к Международному дню защиты прав человека. Торжественная церемония проходит ежегодно в Москве.

В разные годы медалью федерального уполномоченного были удостоены двое южноуральцев: студент челябинского института путей сообщения Павел Рогожин — за спасение десятка людей из тонущего под декабрьским льдом маршрутного такси и ученица пятого класса миасского лицея София Журавлева — за восстановление памятника ушедшим на фронт работникам предприятия и погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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