Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Названы самые «токсичные» родственники
Елена Захарова продемонстрировала фигуру после родов
Две россиянки погибли в Таиланде
Стриженова сделала армопластику, чтобы похудеть на два размера
«Мне 69, и это только начало»Почему среди моделей все больше пожилых
Умерла старейшая актриса Голливуда
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Порошенко: сапог украинского оккупанта топчет нашу землю
СМИ: Китай предложил РФ сдерживать "вызовы от США"
Стриженова сделала армопластику, чтобы похудеть на два размера
Куркова, Гербер, Рудковская и другие на показе Chanel в Париже
Сына Олега Газманова крупно обокрали – СМИ
Максим Галкин показал фанатам свой холодильник
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Петербуржцы поплавали на лодке в подвале дома
Фоторепортажи
9Умерла вокалистка The Cranberries
10Всемирный день The Beatles
08:52 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области установят 58 камер фиксации нарушений ПДД

Установка камер позволит снизить количество пострадавших при ДТП.

Источник: Reuters

В 2018 году в Омской области чиновники планируют установить 58 камер фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отметим, что специалисты проанализируют информацию о местах, где больше всего случаются дорожные аварии. Там и установят новые камеры.

«С целью повышения общественной безопасности и снижения аварийности УГИБДД УМВД России по Омской области и Главное управление региональной безопасности Омской области призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что по итогам 2017 года использование камер видеофиксации нарушений ПДД позволило снизить количество ДТП на 19%. А количество пострадавших в дорожных авариях уменьшилось на 14%.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Омской области объявлен траур. Из-за очередного взрыва газа погибли пятеро детей
Пентагон поставил ультиматум сирийским курдам
Госдеп: Россия несет ответственность за химатаку в Сирии
ПАСЕ призвала Россию отказаться от признания паспортов ДНР
Правительство выделило деньги на повышение зарплат бюджетникам
Умерла американская писательница Урсула Ле Гуин
Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии
Правительство ограничит анонимные электронные платежи
Спорт
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам Олимпийский комитет России не собирается идти на поводу у МОК и внесет в новые заявочные списки на ОИ-2018 тех спортсменов, которые не получили приглашения
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
Удача или упорство: как открыли современных топ-моделей Вспоминаем, как пробились в большой бизнес другие яркие манекенщицы (там много неожиданных историй!)
Дети
Перепутанных в роддоме детей решили оставить в чужих семьях Семьям в северо-восточном штате Индии Ассам потребовалось почти три года, чтобы выяснить, что их детей перепутали в роддоме. Когда пришло время судебного решения по обмену, малыши отказались покидать тех, с кем выросли. Родители решили, что будут дружить семьями и растить детей друг друга.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь