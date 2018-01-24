В Омской области установят 58 камер фиксации нарушений ПДД
Установка камер позволит снизить количество пострадавших при ДТП.
Установка камер позволит снизить количество пострадавших при ДТП.
В 2018 году в Омской области чиновники планируют установить 58 камер фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает
Отметим, что специалисты проанализируют информацию о местах, где больше всего случаются дорожные аварии. Там и установят новые камеры.
«С целью повышения общественной безопасности и снижения аварийности УГИБДД УМВД России по Омской области и Главное управление региональной безопасности Омской области призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения», — отметили в
Напомним, что по итогам 2017 года использование камер видеофиксации нарушений ПДД позволило снизить количество ДТП на 19%. А количество пострадавших в дорожных авариях уменьшилось на 14%.