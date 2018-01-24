Каким будет февраль в Башкирии
Снегопады и неожиданная оттепель на несколько дней — какие еще сюрпризы готовит последний месяц зимы.
Снегопады и неожиданная оттепель на несколько дней — какие еще сюрпризы готовит последний месяц зимы.
Заметили, уже ползимы как не бывало? Причем, если сравнивать этот сезон с прошлогодним, можно сказать, что он прошел достаточно незаметно: обильных осадков, как в прошлом году, когда техника не справлялась, не было, серьезных и продолжительных заморозков тоже не припомнить. Но, возможно, нас удивит третий зимний месяц… Что несет нам февраль, какие сюрпризы?
По данным Росгидрометцентра, в следующем месяце 2018 года по югу Приволжского федерального округа температура будет ниже нормы. Башкирию эти морозы могут обойти стороной, а если и заденут, то разве что Зауралье и
В целом, как сообщает Башгидромет, среднемесячная температура ожидается около нормы — 13,7 минусовых.
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На западе региона синоптики прогнозируют переменную облачность, обильные осадки и −8…−5 по Цельсию. К концу месяца подморозит до -14 днем, до -20 ночью.
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В Зауралье — примерно такая же картина: слабый минус и снегопады. В середине месяца ожидается потепление, столбики термометров преодолеют отметку «0», однако оттепель наступит ненадолго. В последнюю неделю февраля ударит 20-градусный мороз — правда, холодно будет ночами, а днем ожидается всего −12…−9.
В Уфе первая половина месяца выдастся необычайно теплой: даже ночью столбики термометров не упадут ниже -16, а днем и вовсе будет −7…−3, а иногда даже слабый плюс. Вторая половина месяца будет холоднее, но серьезных заморозков не предвидится. При этом ожидается обилие осадков: не только снегопад, но и дождь!