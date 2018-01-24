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08:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Каким будет февраль в Башкирии

Снегопады и неожиданная оттепель на несколько дней — какие еще сюрпризы готовит последний месяц зимы.

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Источник: Комсомольская правда

Заметили, уже ползимы как не бывало? Причем, если сравнивать этот сезон с прошлогодним, можно сказать, что он прошел достаточно незаметно: обильных осадков, как в прошлом году, когда техника не справлялась, не было, серьезных и продолжительных заморозков тоже не припомнить. Но, возможно, нас удивит третий зимний месяц… Что несет нам февраль, какие сюрпризы?

По данным Росгидрометцентра, в следующем месяце 2018 года по югу Приволжского федерального округа температура будет ниже нормы. Башкирию эти морозы могут обойти стороной, а если и заденут, то разве что Зауралье и юго-западные районы республики.

В целом, как сообщает Башгидромет, среднемесячная температура ожидается около нормы — 13,7 минусовых.

На северо-востоке Башкирии практически весь февраль будет идти снег. При повышении температуры воздуха до +1…+3 в начале месяца возможен дождь. А вот со второй недели начнет подмораживать: в последние дни зимы установится ясная, чуть морозная погода: −15…−9 днем, и до -23 ночью.

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На западе региона синоптики прогнозируют переменную облачность, обильные осадки и −8…−5 по Цельсию. К концу месяца подморозит до -14 днем, до -20 ночью.

На юго-востоке республики будет преимущественно пасмурная погода, иногда со снегопадом. В начале месяца ожидается слабый минус: −8…−2 по Цельсию, а со второй половины месяца столбик термометра поползет вниз. В последние дни месяца начнутся ночные заморозки до -25.

В Зауралье — примерно такая же картина: слабый минус и снегопады. В середине месяца ожидается потепление, столбики термометров преодолеют отметку «0», однако оттепель наступит ненадолго. В последнюю неделю февраля ударит 20-градусный мороз — правда, холодно будет ночами, а днем ожидается всего −12…−9.

В Уфе первая половина месяца выдастся необычайно теплой: даже ночью столбики термометров не упадут ниже -16, а днем и вовсе будет −7…−3, а иногда даже слабый плюс. Вторая половина месяца будет холоднее, но серьезных заморозков не предвидится. При этом ожидается обилие осадков: не только снегопад, но и дождь!

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