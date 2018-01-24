Главврач красноярского перинатального центра остается под арестом

С 29 декабря главврач красноярского перинатального центра находится под арестом по подозрению во взяточничестве и участии в откатах. Следствие считает, что Андрей Павлов получал не менее 10% от общей цены контракта у поставщиков. Подельником и главным свидетелем обвинения выступает старшая медсестра учреждения. Павлов свою вину отрицает и настаивает на том, что преступную схему разработала медсестра. Тем не менее, на видеозаписи показанной каналом «Россия 24», человек похожий на главного врача принимает участие в беседе с предпринимателем и старшей медсестрой. Отчетливо слышны фразы: «Сейчас такие схемы придумали. Круче нашей? Гораздо!» Снят момент передачи денег (предприниматель кладет пачку денег в ящик стола), видно, как медсестра пересчитывает купюры и делит их на несколько конвертов. На записи следующего дня несколько человек получают эти конверты, Павлова на видео нет.