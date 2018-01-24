Главврач красноярского перинатального центра остается под арестом
Суд отказался изменить ему меру пресечения.
Суд отказался изменить ему меру пресечения.
Попытка адвоката главврача перинатального центра обжаловать приговор и изменить ему меру пресечения не удалась. Суд оставил свое решение без изменения. Иначе, по мнению следствия, Андрей Павлов сможет повлиять на свидетелей.
С 29 декабря главврач красноярского перинатального центра находится под арестом по подозрению во взяточничестве и участии в откатах. Следствие считает, что Андрей Павлов получал не менее 10% от общей цены контракта у поставщиков. Подельником и главным свидетелем обвинения выступает старшая медсестра учреждения. Павлов свою вину отрицает и настаивает на том, что преступную схему разработала медсестра. Тем не менее, на видеозаписи показанной каналом «Россия 24», человек похожий на главного врача принимает участие в беседе с предпринимателем и старшей медсестрой. Отчетливо слышны фразы: «Сейчас такие схемы придумали. Круче нашей? Гораздо!» Снят момент передачи денег (предприниматель кладет пачку денег в ящик стола), видно, как медсестра пересчитывает купюры и делит их на несколько конвертов. На записи следующего дня несколько человек получают эти конверты, Павлова на видео нет.
«Я не виновен, взяток никаких не брал. Поручений незаконного характера подчиненным никогда не давал. Главная медицинская сестра ввела следствие в заблуждение, при этом оговорив меня, чтобы избежать уголовной ответственности и продолжить свою преступную деятельность по расхищению бюджетных средств учреждения. Ей также была невыгодна начатая мною реорганизация — кадровая, учётная, финансовой политики. Заявляю: меня оговаривает главная медсестра. Я никогда, сколько лет работаю на руководящих должностях, не брал взяток и не давал», — зачитал своё заявление журналистам Андрей Павлов.
Под стражей он пробудет до 28 февраля 2018 года.