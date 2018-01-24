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09:03 (мск), источник: АиФ Красноярск

Главврач красноярского перинатального центра остается под арестом

Суд отказался изменить ему меру пресечения.

Источник: AP 2018

Попытка адвоката главврача перинатального центра обжаловать приговор и изменить ему меру пресечения не удалась. Суд оставил свое решение без изменения. Иначе, по мнению следствия, Андрей Павлов сможет повлиять на свидетелей.

С 29 декабря главврач красноярского перинатального центра находится под арестом по подозрению во взяточничестве и участии в откатах. Следствие считает, что Андрей Павлов получал не менее 10% от общей цены контракта у поставщиков. Подельником и главным свидетелем обвинения выступает старшая медсестра учреждения. Павлов свою вину отрицает и настаивает на том, что преступную схему разработала медсестра. Тем не менее, на видеозаписи показанной каналом «Россия 24», человек похожий на главного врача принимает участие в беседе с предпринимателем и старшей медсестрой. Отчетливо слышны фразы: «Сейчас такие схемы придумали. Круче нашей? Гораздо!» Снят момент передачи денег (предприниматель кладет пачку денег в ящик стола), видно, как медсестра пересчитывает купюры и делит их на несколько конвертов. На записи следующего дня несколько человек получают эти конверты, Павлова на видео нет.

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«Я не виновен, взяток никаких не брал. Поручений незаконного характера подчиненным никогда не давал. Главная медицинская сестра ввела следствие в заблуждение, при этом оговорив меня, чтобы избежать уголовной ответственности и продолжить свою преступную деятельность по расхищению бюджетных средств учреждения. Ей также была невыгодна начатая мною реорганизация — кадровая, учётная, финансовой политики. Заявляю: меня оговаривает главная медсестра. Я никогда, сколько лет работаю на руководящих должностях, не брал взяток и не давал», — зачитал своё заявление журналистам Андрей Павлов.

Под стражей он пробудет до 28 февраля 2018 года.

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