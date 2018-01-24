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08:59 (мск), источник: АиФ Красноярск

С наступлением морозов в Красноярск прилетели снегири

Фото красногрудых птиц выкладывают красноярцы в соцсети.

С наступлением сильных холодов красноярца стали замечать в черте города снегирей. Фотографии красногрудых птиц стали выкладывать в сети жители города.

Орнитолог Владимир Емельянов ещё в сентябре рассказывал «АиФ Красноярск», что в этом году снегири в городе появятся не раньше января-февраля: «Обычно эти птицы мигрируют в город, когда в тайге сформируется устойчивый снежный покров, но в этом году хороший урожай на рябину, поэтому, им и в лесу и на дачах есть чем прокормиться. Но как только еда там закончиться, они прилетят в город».

Красноярцы жалеют птиц и подкармливают их, кто, чем может. Но не только снегирей. В группах появились обсуждения и призыв кормить и других пернатых, а также бродячих животных. Геннадий Надоленко: «В эту погоду, пожалуйста, нужно обязательно подкармливать птицу… Побольше насыпьте корма в кормушки… В это время, птица погибает не от холода, а от голода…», Алексей Мещеряков: «Синицам даже сало крошу. Клюют. Холодно. Очень кушать хочется». Татьяна Волкова «Не проходите мимо, если увидите, где собаку бездомную — киньте кусок хлеба, можно и с колбасой. Нам холодно, а им каково, на морозе и без еды».

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