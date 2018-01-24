Жителей Приморья научат поведению при чрезвычайных ситуациях
Тренинги проведут для жителей отдаленных районов края.
Тренинги проведут для жителей отдаленных районов края.
Региональное отделение Российского Красного Креста на президентский грант в размере почти 1,5 млн рублей научит жителей отдаленных районов Приморья правильно вести себя при чрезвычайных ситуациях и оказывать первую помощь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
«Одна из некоммерческих организаций Приморья выиграла грант президента РФ на проведение обучающих тренингов о безопасном поведении при чрезвычайных ситуациях. По информации департамента внутренней политики, проект будет полезен жителям отдаленных районов, где отсутствуют мобильная связь и интернет. Проект будет реализован приморским краевым отделением общероссийской общественной организации Российский Красный Крест. Сумма президентского гранта составила почти 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.
«При возникновении чрезвычайных ситуаций такие населенные пункты оказываются изолированы от внешнего мира. Чаще всего люди не знают, как действовать во время разбушевавшейся стихии, начинается паника. Проведение тренингов поможет научить приморцев правильно реагировать на происходящее и суметь оказать первую помощь при необходимости», — говорится в сообщении.