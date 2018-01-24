Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Беременная женщина скончалась после отказа в госпитализации
Материнская послеродовая депрессия плохо отражается на здоровье детей
Две россиянки погибли в Таиланде
Ульяна Сергеенко попала в щекотливую ситуацию из-за шутки
«Мне 69, и это только начало»Почему среди моделей все больше пожилых
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
СМИ: Порошенко заявил о «сапоге украинского оккупанта» в Крыму
СМИ: Китай предложил РФ сдерживать "вызовы от США"
Памела Андерсон примерила образ в стиле 50-х
Ульяна Сергеенко попала в щекотливую ситуацию из-за шутки
Сына Олега Газманова крупно обокрали – СМИ
Максим Галкин показал фанатам свой холодильник
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Петербуржцы поплавали на лодке в подвале дома
Фоторепортажи
9Умерла вокалистка The Cranberries
10Всемирный день The Beatles
08:57 (мск), источник: VLADNEWS

Жителей Приморья научат поведению при чрезвычайных ситуациях

Тренинги проведут для жителей отдаленных районов края.

Источник: VLADNEWS

Региональное отделение Российского Красного Креста на президентский грант в размере почти 1,5 млн рублей научит жителей отдаленных районов Приморья правильно вести себя при чрезвычайных ситуациях и оказывать первую помощь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

«Одна из некоммерческих организаций Приморья выиграла грант президента РФ на проведение обучающих тренингов о безопасном поведении при чрезвычайных ситуациях. По информации департамента внутренней политики, проект будет полезен жителям отдаленных районов, где отсутствуют мобильная связь и интернет. Проект будет реализован приморским краевым отделением общероссийской общественной организации Российский Красный Крест. Сумма президентского гранта составила почти 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в администрации края, тренинги проведут для жителей отдаленных районов Приморья — Ольгинского, Тернейского, Лазовского, Пожарского и Красноармейского, где в том числе живут представители коренных народов региона. После тренингов здесь сформируют координационные группы по безопасному поведению и первой помощи при чрезвычайных ситуациях природного характера. Эти районы выбраны из-за их удаленности и высокого риска возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как паводки, лесные пожары и другие.

«При возникновении чрезвычайных ситуаций такие населенные пункты оказываются изолированы от внешнего мира. Чаще всего люди не знают, как действовать во время разбушевавшейся стихии, начинается паника. Проведение тренингов поможет научить приморцев правильно реагировать на происходящее и суметь оказать первую помощь при необходимости», — говорится в сообщении.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Жительница Приморья пыталась пронести мобильник в колонию в нижнем бель...
Сильный порыв ветра снес крышу одной из школ в Приморье ...
Пентагон поставил ультиматум сирийским курдам
Госдеп: Россия несет ответственность за химатаку в Сирии
ПАСЕ призвала Россию отказаться от признания паспортов ДНР
Правительство выделило деньги на повышение зарплат бюджетникам
Умерла американская писательница Урсула Ле Гуин
Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии
Правительство ограничит анонимные электронные платежи
Спорт
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам Олимпийский комитет России не собирается идти на поводу у МОК и внесет в новые заявочные списки на ОИ-2018 тех спортсменов, которые не получили приглашения
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
Удача или упорство: как открыли современных топ-моделей Вспоминаем, как пробились в большой бизнес другие яркие манекенщицы (там много неожиданных историй!)
Дети
Перепутанных в роддоме детей решили оставить в чужих семьях Семьям в северо-восточном штате Индии Ассам потребовалось почти три года, чтобы выяснить, что их детей перепутали в роддоме. Когда пришло время судебного решения по обмену, малыши отказались покидать тех, с кем выросли. Родители решили, что будут дружить семьями и растить детей друг друга.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь