Жителей Приморья научат поведению при чрезвычайных ситуациях

Региональное отделение Российского Красного Креста на президентский грант в размере почти 1,5 млн рублей научит жителей отдаленных районов Приморья правильно вести себя при чрезвычайных ситуациях и оказывать первую помощь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

«Одна из некоммерческих организаций Приморья выиграла грант президента РФ на проведение обучающих тренингов о безопасном поведении при чрезвычайных ситуациях. По информации департамента внутренней политики, проект будет полезен жителям отдаленных районов, где отсутствуют мобильная связь и интернет. Проект будет реализован приморским краевым отделением общероссийской общественной организации Российский Красный Крест. Сумма президентского гранта составила почти 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.