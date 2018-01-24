Актриса Любовь Толкалина похвасталась бабушкой из Челябинска
А также отметила красоту театра оперы и балета.
А также отметила красоту театра оперы и балета.
Толкалина прибыла на Южный Урал с гастролями. Играли спектакль «Мастер и Маргарита». Перед постановкой актриса успела навестить свою бабушку Любу, которая живет в Челябинске.
— Прошу любить и жаловать — мой бабуленок! Моя драгоценность, сокровище. Пока она жива, я — не просто ребенок, я дитенок. Так она меня и называет. Она со своим «влюбчивым» именем, которое мне перешло по наследству, прожила непростую жизнь, — написала Любовь Толкалина в своем аккаунте в Инстаграме.
После спектакля она выложила еще один снимок, поблагодарила зрителей и отметила красоту зала челябинского театра оперы и балета.
— Всегда жду Челябинск в своем графике. Всегда с радостью несусь сюда. Этот город приворожил меня навсегда. Утром я пойду с поклоном в краеведческий музей к метеориту! Люблю почувствовать себя на мгновенье частью бесконечной Вселенной, — рассказала актриса.