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09:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Актриса Любовь Толкалина похвасталась бабушкой из Челябинска

А также отметила красоту театра оперы и балета.

Толкалина прибыла на Южный Урал с гастролями. Играли спектакль «Мастер и Маргарита». Перед постановкой актриса успела навестить свою бабушку Любу, которая живет в Челябинске.

— Прошу любить и жаловать — мой бабуленок! Моя драгоценность, сокровище. Пока она жива, я — не просто ребенок, я дитенок. Так она меня и называет. Она со своим «влюбчивым» именем, которое мне перешло по наследству, прожила непростую жизнь, — написала Любовь Толкалина в своем аккаунте в Инстаграме.

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После спектакля она выложила еще один снимок, поблагодарила зрителей и отметила красоту зала челябинского театра оперы и балета.

— Всегда жду Челябинск в своем графике. Всегда с радостью несусь сюда. Этот город приворожил меня навсегда. Утром я пойду с поклоном в краеведческий музей к метеориту! Люблю почувствовать себя на мгновенье частью бесконечной Вселенной, — рассказала актриса.

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