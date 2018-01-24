Актриса Любовь Толкалина похвасталась бабушкой из Челябинска

Толкалина прибыла на Южный Урал с гастролями. Играли спектакль «Мастер и Маргарита». Перед постановкой актриса успела навестить свою бабушку Любу, которая живет в Челябинске.

— Прошу любить и жаловать — мой бабуленок! Моя драгоценность, сокровище. Пока она жива, я — не просто ребенок, я дитенок. Так она меня и называет. Она со своим «влюбчивым» именем, которое мне перешло по наследству, прожила непростую жизнь, — написала Любовь Толкалина в своем аккаунте в Инстаграме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeSqqsxn5Eh/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeSqqsxn5Eh/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Любовь в квадрате.Люба и баба Люба )))) Прошу любить и жаловать-Мой бабулёнок!!! Бабушка Люба, в честь которой меня назвали, моей давно ушедшей бабушки Нины родная сестра. Последняя у нас в семье бабуся. Моя драгоценность, мое сокровище. Мой персональный байкал.Пока она жива, я- не просто ребёнок, я дитёнок. Так она меня и называет. Она со своим « влюбчивым» именем , которое мне перешло по наследству,прожила очень непростую жизнь...дивлюсь её силе,прозорливости, внимательности, энергии лучистой, ее чистоте дивлюсь, способности не унывать, остроте мышления, памяти, сердечности, чувству юмора, тончайшей чувствительности и филигранному владению русским языком... как говорит моя внучатая племянница Яна « бабушка, ты у нас такая красавица, только тебе лицо поменять надо» ???мы с Бабой Любой хохочем... ну уж нет, за каждую морщиночку, господи спасибо. Я хочу в 82 года быть именно такой. И так же смотреть на мир. #святое #бабушка #бабушкалюбимая #берегитесвоихблизких #семья #миасс #мысурала</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/tolkalinaliuba/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Tolkalinaliuba</a> (@tolkalinaliuba) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-23T12:17:14+00:00">23 Січ 2018 р. о 4:17 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После спектакля она выложила еще один снимок, поблагодарила зрителей и отметила красоту зала челябинского театра оперы и балета.