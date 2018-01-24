В связи с морозами в регионах Урала действует особый режим

Источник: Uralpress.ru

«Из-за аномально низкой температуры введен особый режим на федеральных трассах Курганской и Челябинской областей, — уточнили в УпрДОР “Южный Урал”. — Все дорожные подрядные организации, обслуживающие федеральные автомагистрали в регионе, ведут усиленное патрулирование дорог для оказания экстренной помощи водителям».

В ГУ МЧС Челябинской области уточнили, что подготовлены городки жизнеобеспечения и мобильные пункты обогрева, они укомплектованы всем жизненно необходимым в условиях крепкого мороза: генераторами, световыми башнями, топливом, полевыми кухнями, отапливаемыми палатками, комплектами тёплой одежды, одеялами, термосами.

«Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения — лопату, трос, топор», — рекомендуют в ГУ МЧС.

В ГУ МЧС Свердловской области сообщили, что на 4 километре трассы «Тавда — Туринск» развернут мобильный пункт обогрева, состоящий из двух платок. На месте дежурит пожарно-спасательный автомобиль, который оперативно готов выехать на любой участок автодороги и доставить людей в пункт обогрева, где они смогут согреться, отдохнуть, выпить горячего чаю, поесть каши и зарядить сотовый телефон.

По данным ГУ МЧС Курганской области, на территории региона мобильные пункты развернуты на автомобильных трассах по всем направлениям: Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Звериноголовское, Петухово.

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Крепкие морозы — среднесуточные температуры воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы — сохранятся в Челябинской области до конца текущей рабочей недели. При температуре ниже 20 градусов не рекомендуется гулять детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. В сильный холод желательно отменить и дальние поездки.

Кроме того, всю неделю будет сохраняться высокое атмосферное давление — на 20 с лишним единиц выше нормы. К пятнице оно вырастет до 767 миллиметров ртутного столба (для Челябинска среднее многолетнее давление составляет 741 миллиметр). При таком атмосферном давлении даже вполне здоровые люди могут испытывать чувство усталости, раздражительности. У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, возможны головные боли, боли в области сердца. Специалисты рекомендуют снизить физические нагрузки, иметь при себе лекарственные препараты первой помощи.

Крепкие морозы в сочетании с высоким атмосферным давлением могут спровоцировать спастические реакции у людей, страдающих стенокардией, гипертонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, а также бронхиальной астмой. Особенно возрастает риск таких реакций при выходе из теплого помещения на улицу и обратно ранним утром.