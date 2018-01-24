Байкальск и Листвянка — в числе популярных направлений летнего отдыха-2018
По итогам раннего бронирования отелей, курорты на байкальских берегах входят в первую пятёрку мест отдыха.
По итогам раннего бронирования отелей, курорты на байкальских берегах входят в первую пятёрку мест отдыха.
По итогам раннего бронирования отелей, курорты на байкальских берегах входят в первую пятёрку мест отдыха.
Российские туристы планируют отправиться летом на Байкал в среднем на восемь ночей и готовы заплатить за проживание от трёх до четырёх с половиной тысяч рублей в сутки. Рейтинг составил сервис аренды жилья для отпуска Tvil.ru.