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08:38 (мск), источник: Вести Иркутск

Байкальск и Листвянка — в числе популярных направлений летнего отдыха-2018

По итогам раннего бронирования отелей, курорты на байкальских берегах входят в первую пятёрку мест отдыха.

Источник: Вести Иркутск

По итогам раннего бронирования отелей, курорты на байкальских берегах входят в первую пятёрку мест отдыха.

Российские туристы планируют отправиться летом на Байкал в среднем на восемь ночей и готовы заплатить за проживание от трёх до четырёх с половиной тысяч рублей в сутки. Рейтинг составил сервис аренды жилья для отпуска Tvil.ru.

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