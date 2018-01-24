График уборки уфимских дворов на 25 января

УФА, 24 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Жилищные организации Уфы продолжают уборку дворов от снега и наледи. Для более качественной работы дворников и техники нужно убрать личный автотранспорт. 25 января комплексная уборка дворов будет проведена по следующим адресам.