График уборки уфимских дворов на 25 января

пр. Октября, 66/3, 66/2, 66а, 68/1, 84/2, 84/3, 86/1, 88, 88/1; ул. Российская, 98, 98/1, 92, 94, 96, 96/1, 96/2, 94/2; ул. Рихарда Зорге, 31/2; Комсомольская, 153, 153/1, 157, 157/1; Шафиева, 18, 20, 22; Парковая, 2/1, 4/1, 6/2, 6/3, 12, 14; Уфимское шоссе, 8, 8/1; б. Молодежный, 6, 8, 10; Зеленогорская, 3, 5, 7, 9, 11; Лесной проезд, 6/2, 6/3, 14, 14/1.
Мкр. Сипайлово: Б. Бикбая, 12/3, 18, 20, 22, 24, 24/1; М. Рыльского, 8, 10/1, 12, 12/1, 12/2; А. Королева, 2/1, 2/2; М. Жукова, 18; Набережная, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 15, 41/2, 43, 43/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4.
З. Валиди, 67; Рабкоров, 2/4, 5; Менделеева, 122/1; Авроры, 11; Геологов, 51/1; Гафури, 44/46; Достоевского, 102.
Интернациональная, 89, 91, 187/2, 187/3; Т. Янаби, 69/1; Кольцевая, 170, 172; Касимовская, 10 14/2; Транспортная, 44; Машиностроителей, 13, 13/1; Шумавцова, 13; Маяковского, 13.
Ахметова, 322; Гафури, 25; Аксакова, 62; Достоевского, 58.
Кольцевая, 88, 84а, 86а, 84б, 161; Ш. Руставели, 29; Вологодская, 81/1; Мира, 22; Пр. Октября, 109, 176; Блюхера, 6/3, 23; Д. Донского, 34, 38; Калинина, 18; М. Пинского, 1.
Грозненская, 69/6, 71/4; Левитана, 20; Альшеевская, 10; Ухтомского, 5; Дагестанская, 11/1, 13/1; Рядовая, 2; Юматовская, 2б.
Пр. Октября, 12/2, 45, 46, 53; Айская, 69/2, 87, 89; С. Злобина, 34/2, 46/6; Пархоменко, 6, 6/1, 8; С. Халтурина, 42, 42/1; М. Губайдуллина, 17/1; Н. Дмитриева, 17, 19; Краснодонская, 26, 28; Добролетная, 7/3, 7/4.