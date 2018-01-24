25 января в казанском детсаду № 85 заработает открытый каток
В казанском детсаду № 85 есть свой крытый каток, который расположен внутри задания учреждения. Дети на этом синтетическом покрытии приобщаются к занятиям хоккеем.
В казанском детсаду № 85 есть свой крытый каток, который расположен внутри задания учреждения. Дети на этом синтетическом покрытии приобщаются к занятиям хоккеем.
А теперь у детсада появится еще одна ледовая площадка — открытый каток площадью около 200 квадратных метров. Так, что юные хоккеисты и фигуристы будут тренироваться и на свежем воздухе.
Открытие этого объекта намечено на 25 января. В рамках торжественной церемонии в детсаде пройдет
Отмечается, что для воспитанников этого дошкольного учреждения занятия хоккеем и фигурным катанием бесплатные. Они выходят на каток начиная с четырех лет. Некоторые из детей посещают спортивную школу «Ак Барс».