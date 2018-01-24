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18:19 (мск), источник: Комсомольская правда

25 января в казанском детсаду № 85 заработает открытый каток

В казанском детсаду № 85 есть свой крытый каток, который расположен внутри задания учреждения. Дети на этом синтетическом покрытии приобщаются к занятиям хоккеем.

А теперь у детсада появится еще одна ледовая площадка — открытый каток площадью около 200 квадратных метров. Так, что юные хоккеисты и фигуристы будут тренироваться и на свежем воздухе.

Открытие этого объекта намечено на 25 января. В рамках торжественной церемонии в детсаде пройдет мастер-класс от тренеров спортивной школы хоккея Даниса Зарипова «Победный бросок».

Отмечается, что для воспитанников этого дошкольного учреждения занятия хоккеем и фигурным катанием бесплатные. Они выходят на каток начиная с четырех лет. Некоторые из детей посещают спортивную школу «Ак Барс».

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