25 января в казанском детсаду № 85 заработает открытый каток

А теперь у детсада появится еще одна ледовая площадка — открытый каток площадью около 200 квадратных метров. Так, что юные хоккеисты и фигуристы будут тренироваться и на свежем воздухе.

Открытие этого объекта намечено на 25 января. В рамках торжественной церемонии в детсаде пройдет мастер-класс от тренеров спортивной школы хоккея Даниса Зарипова «Победный бросок».