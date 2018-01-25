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18:15 (мск), источник: Аргументы и факты

Сырые и опасные. Какие продукты могут заразить вас паразитами

Личинки паразитов могут таиться не только в суши и блюдах из сырой рыбы, но и в других продуктах. Что делать, чтобы избежать заражения гельминтами?

Источник: AP 2018

О том, какие продукты могут заразить нас паразитами, как этого избежать и что можно есть безбоязненно, АиФ-Кухне рассказал Михаил Лебедев, эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Паразиты, которых чаще всего называют гельминты или просто глисты — это далеко не единственная опасность сырой пищи. Есть еще разнообразные бактерии и вирусы, и еще неизвестно, что хуже. Так что нужно очень внимательно следить за тем, что вы едите и как эти продукты готовите.

Ключевое в этом вопросе — термообработка.
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Достаточная термообработка. Она решает все проблемы и снимает огромную долю риска заражения гельминтами. То есть продукт нужно хорошо прожаривать, запекать, самый лучший способ — варить. Еще хочу сказать, что в магазинах, как больших, так и маленьких, на рынках продукты проверяют. Вероятность заражения вследствие этого гораздо меньше. Основная опасность грозит со стороны тех продуктов, которые вы купили с рук, у фермеров или псевдофермеров, у бабушки в соседней деревне, рыбаков у дороги.

Сырая рыба

Про опасности сырой рыбы, как морской, так и речной, говорят очень часто. Бывает что говорят, именно про речную — она самая опасная, а морская — более надежная. Но это не так. Сырая рыба опасна всякая, морская тоже. Другой вопрос, что рыба замороженная — чиста. Личинки гельминтов не любят низких температур, и пара дней в морозилке гарантирует ваше спокойствие.

Раки

Про них мы вспоминаем нечасто, а надо бы. Потому что раки — содержат очень неприятного паразита — легочного сосальщика. Он может поразить как легкие, так и мышцы, подкожную клетчатку, встречаются даже поражения головного мозга. Хотя эта болезнь довольно редка, так как раков все же едят вареными. Передают этого паразита также крабы, но и они чаще всего появляются на нашем столе сваренными и после заморозки.

Морепродукты

Большую часть морепродуктов мы все же едим в отваренном виде. Некоторые — принято есть сырыми. Например, отдельные виды креветок, тигровые или лангустины, из них делают севиче, тартары… Но нас спасает то, что обычно креветки продаются замороженными. Поэтому случаи заражения личинками гельминтов мне не известны.

Мясо

Сырое мясо всегда опасно. Ислам и иудаизм считают самой опасной свинину. Но и сырая говядина может преподнести вам сюрприз. Поэтому любителям непрожаренных стейков и тартаров стоит очень внимательно отнестись к выбору мяса и покупать его только в проверенных местах, где есть санитарная лаборатория.

Опасна в плане глистов также дичь, любая: медвежатина, кабанятина, лосятина. И хотя последнему животному приписывают удивительную чистоту мяса, я рекомендую относиться к мясу лося точно так же, как и к любому другому: проверять, тщательно готовить, не есть с кровью.

Источник: AP 2018

Птица

Опасность несет и мясо домашней птицы. Помимо гельминтов, оно может передавать сальмонеллез. Причем опасна любая птица: курица, гуси, утки, перепела… Если вы любите покупать у фермера утиные грудки и жарить их до розового цвета внутри куска — вы в зоне риска. Кроме мяса птицы, опасны также и яйца.

Хамон и сыровяленые деликатесы

Пармская ветчина, хамон, сыровяленые колбасы и другие деликатесы, делающиеся из свинины, в принципе не опасны. Но только при одном условии, если вы уверены, что производитель тщательно соблюдал технологии приготовления. В процессе производства хамона есть одна стадия — холодное высушивание. Продукт сушится при низких, но не минусовых температурах. И эта стадия делает его безопасным, так как многие личинки не любят холод.

Лучше всего покупать подобные деликатесы в заслуживающих доверия магазинах, на рынках, в приличных местах.

Для сыровяленых колбас все же применяется некоторая тепловая обработка, поэтому их можно есть смело.
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Низкотемпературное приготовление

Сейчас очень популярна технология су-вид: продукт запаивается в вакуум и варится при невысокой температуре в течение довольно длительного времени. Рыба может готовиться при температуре 50 градусов, а мясо при 70−80 градусах и в течение 2, а то и больше часов. Такая технология защищает вас от паразитов, полностью она не снимает опасность, но здорово минимализирует ее.

Растительные продукты

Теоретически опасность заразиться несут в себе также растительные продукты. Но эта опасность достаточно условная, должны совпасть множество факторов, чтобы вы смогли заразиться от пучка салата. Есть такое заболевание, геогельментоз, когда личинки паразитов находятся в земле. И они могут попасть в ваш организм, если вы съели овощ или фрукт, который рос рядом с очагом заражения. Но вероятность этого крайне мала.

Я рекомендую все же мыть фрукты, так как они могут быть опасны в плане кишечных инфекций.

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