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18:15 (мск), источник: РИАЦ

Общественники предостерегают волгоградцев от незаконно навязываемых услуг

В приёмную Общероссийского народного фронта поступают многочисленные жалобы от жителей административного центра: люди сообщают о том, что кто-то пытается навязать им различные приборы, установки которых якобы требует закон.

Источник: РИАЦ

Так, в конце 2017 года к активистам обратилась группа граждан из Краснооктябрьского района Волгограда. Жители многоквартирного дома, расположенного по ул. Камчатской, 29, рассказали членам ОНФ о людях, которые, представившись работниками одной из ресурсоснабжающих организаций, устроили поквартирный обход якобы с целью осмотра газового оборудования. После проведённого обследования, ссылаясь на законодательные акты и грозя финансовой ответственностью, лжеинспекторы заставили доверчивых потребителей услуг незамедлительно приобрести у них и установить сигнализаторы загазованности.

Как рассказала одна из пострадавших, визитеры были одеты в специальную форму, говорили, что только их организация может продавать такое оборудование, а позже стали убеждать, что цена на него совсем скоро взлетит до 24 тыс. рублей, но пока есть возможность купить прибор всего за 7 тысяч.

— Такая разница сильно поразила, ведь мы пенсионеры и живем от пенсии до пенсии: лишних денег нет. И мы согласились на покупку, — рассказала жительница Краснооктябрьского района.

Несколько отойдя от нежданной «инспекции специалистов», новоиспечённые приобретатели газового оборудования заподозрили что-то неладное — обратившись в ресурсоснабжающую организацию, поняли, что попались на уловку мошенников.

Обманутые пенсионеры и другие граждане попытались вернуть сигнализаторы загазованности, однако навязавшая их фирма, категорически отказалась удовлетворить их претензию — люди обратились к общественникам за помощью.

Юристы Общероссийского народного фронта помогли составить исковое заявление и организовали соответствующее сопровождение пострадавших в рамках судебного разбирательства.

— Придя к нам, жители находились буквально на грани отчаяния, корили себя за доверчивость, которая привела к потере ощутимой для них суммы денежных средств, — рассказала РИАЦ представитель регионального отделения ОНФ Ольга Литвиненко. — В результате проведенной нами работы состоялось судебное заседание, в ходе которого между обманутыми гражданами и предпринимателем всё-таки было заключено мировое соглашение, по которому денежные средства полностью возвращаются всем пострадавшим.

Правозащитники призывают волгоградцев к особой бдительности и напоминают о необходимости проверки документов у всех незнакомцев, пытающихся попасть в вашу квартиру, кем бы они ни представлялись и в какую форму бы не были одеты. Но, к сожалению, и этих предосторожностей может оказаться недостаточно: в последнее время мошенники стали проявлять чудеса изощрённости и, регистрируя фирмы со схожим с общепринятым, вызывающим у жертв интуитивное доверие, названием, изготавливают для себя собственные удостоверения. Поэтому гражданам, столкнувшимся с подобными «незваными» гостями, лучше перестраховаться и немедленно обратиться в диспетчерскую службу управляющей компании или непосредственно в организацию, которая обеспечивает газо-, водо-, электроснабжение вашего дома (контактные телефоны вы всегда можно найти на соответствующих платёжных документах).

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