Заявления на регистрацию брака на Красную горку принимаются в Нижегородской области до 14 марта

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Считается, что свадьба, сыгранная в этот день, становится залогом долгой, счастливой и благополучной семейной жизни, сообщили в управлении.

Кстати, подать электронную заявку о заключении брака можно через интернет с официального сайта главного управления ЗАГС Нижегородской области или воспользовавшись порталом государственных и муниципальных услуг.