Заявления на регистрацию брака на Красную горку принимаются в Нижегородской области до 14 марта
По информации ГУ ЗАГС по Нижегородской области, в этом году праздник, отмечающийся в первое воскресенье после Светлой Пасхи, выпадает на 15 апреля.
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По информации ГУ ЗАГС по Нижегородской области, в этом году праздник, отмечающийся в первое воскресенье после Светлой Пасхи, выпадает на 15 апреля.
Считается, что свадьба, сыгранная в этот день, становится залогом долгой, счастливой и благополучной семейной жизни, сообщили в управлении.
Кстати, подать электронную заявку о заключении брака можно через интернет с официального сайта главного управления ЗАГС Нижегородской области или воспользовавшись порталом государственных и муниципальных услуг.
Ранее сообщалось, что число заключенных в Нижегородской области в декабре 2017 года браков выросло на 5,5%.