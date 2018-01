Запад нас не понимает: россиянки опозорились в Париже

Публикация от Diet Prada ™ (@diet_prada) Янв 23, 2018 at 4:32 PST

Все началось с того, что основательница проекта о моде Buro 24/7 и блогер Мирослава Дума опубликовала в своем Instagram приглашение на показ кутюрной коллекции Ульяны Сергеенко, своей подруги. Все бы ничего, но на карточке было написано от руки: «To all my niggas in Paris. Уля :)» («Всем моим н*герам в Париже»). Если даже российская публика, которая обычно не отличается толерантностью, осудила обеих женщин, то мировая общественность посчитала открытку возмутительным актом расизма. За последние сутки Сергеенко и Дума столкнулись с последствиями этого необдуманного поступка, который вполне может стоить подругам карьеры.