Скульптуре «беглого Канта» в Янтарном выбрали имя

В голосовании победило название «Страницы чистого разума» — его придумал Максим Усачёв. Вариант калининградца обошёл в голосовании более 200 наименований, которые предложили жители области.

Скульптура была установлена на площади Победы 13 января. Позже она оказалась на мусорке, откуда её увезли в Янтарный. Было решено, что «Кант из металла» останется именно там. Затем мэр Янтарного объявил конкурс на лучшее название для скульптуры «беглого Канта».