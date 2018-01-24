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18:26 (мск), источник: Клопс.ru

Скульптуре «беглого Канта» в Янтарном выбрали имя

Жители Калининградской области выбрали имя для скульптуры «беглого Канта» в Янтарном. Об этом на своей странице в Facebook написал глава посёлка Алексей Заливатский.

В голосовании победило название «Страницы чистого разума» — его придумал Максим Усачёв. Вариант калининградца обошёл в голосовании более 200 наименований, которые предложили жители области.

Скульптура была установлена на площади Победы 13 января. Позже она оказалась на мусорке, откуда её увезли в Янтарный. Было решено, что «Кант из металла» останется именно там. Затем мэр Янтарного объявил конкурс на лучшее название для скульптуры «беглого Канта».

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