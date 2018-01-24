Ожирение заразно: новое подтверждение старой теории
В исследовании, подготовленном американскими учеными, утверждается, что люди более склонны набирать лишние килограммы, если рядом много полных соседей.
В исследовании, подготовленном американскими учеными, утверждается, что люди более склонны набирать лишние килограммы, если рядом много полных соседей.
Соседи могут заразить вас… ожирением — это подтвердило очередное исследование. Работа опубликована в научном журнале JAMA Pediatrics за авторством двух американских ученых.
Ашлеша Датар из Университета Южной Калифорнии и Нэнси Никозия из RAND Corporation исследовали феномен «социальной заразности» излишнего веса. Как выяснилось, люди более склонны набирать лишние килограммы, когда вокруг них есть много других полных людей.
В качестве объекта эксперимента ученые выбрали группу из полутора тысяч семей американских военных. Необходимым условием было, чтобы у них были дети, и никто в семье не обладал лишним весом на момент начала наблюдений. Карьерные военнослужащие в США нередко вынуждены менять место проживания при переводе на другие объекты.
Ученые ранжировали все территории США по доле жителей с ожирением и стали следить, что будет с теми, кто переехал в самые «упитанные» штаты. Как выяснилось, проживание в обществе более упитанных людей оказало влияние и на худые семьи военнослужащих.
При переезде из среднестатистического штата в «тучный» вероятность того, что
Однако они призывают не верить подобным утверждениям: «Хотя это исследование не может окончательно исключить роль окружающей среды, данные позволяют предположить, здесь могут быть задействованы и другие механизмы».
Гипотезы о «социальной заразности» ожирения звучали и ранее — еще в 2007 году. Ожирение у человека определяется с помощью BMI или индекса массы тела. Показатель рассчитывается как вес в килограммах, деленный на квадрат роста в метрах. При этом BMI не является точным показателем: мышцы тяжелее жира, и, например, мускулистый спортсмен может попасть в категорию людей с лишним весом.