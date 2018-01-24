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18:16 (мск), источник: BFM.ru

Ожирение заразно: новое подтверждение старой теории

В исследовании, подготовленном американскими учеными, утверждается, что люди более склонны набирать лишние килограммы, если рядом много полных соседей.

Источник: Reuters

Соседи могут заразить вас… ожирением — это подтвердило очередное исследование. Работа опубликована в научном журнале JAMA Pediatrics за авторством двух американских ученых.

Ашлеша Датар из Университета Южной Калифорнии и Нэнси Никозия из RAND Corporation исследовали феномен «социальной заразности» излишнего веса. Как выяснилось, люди более склонны набирать лишние килограммы, когда вокруг них есть много других полных людей.

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В качестве объекта эксперимента ученые выбрали группу из полутора тысяч семей американских военных. Необходимым условием было, чтобы у них были дети, и никто в семье не обладал лишним весом на момент начала наблюдений. Карьерные военнослужащие в США нередко вынуждены менять место проживания при переводе на другие объекты.

Ученые ранжировали все территории США по доле жителей с ожирением и стали следить, что будет с теми, кто переехал в самые «упитанные» штаты. Как выяснилось, проживание в обществе более упитанных людей оказало влияние и на худые семьи военнослужащих.

При переезде из среднестатистического штата в «тучный» вероятность того, что кто-то в семье наберет вес, составила от 19 до 25%. Исследователи объясняют это тем, что люди более склонны воспринимать лишний вес как норму, когда рядом с ними множество людей с лишним весом. В противном же случае они чувствуют, что «отстают» от худых соседей и сами начинают следить за своей фигурой.

При этом ученые подчеркнули, что одно из напрашивающихся объяснений — окружающая среда, например близость торговых точек с фастфудом.

Однако они призывают не верить подобным утверждениям: «Хотя это исследование не может окончательно исключить роль окружающей среды, данные позволяют предположить, здесь могут быть задействованы и другие механизмы».

Гипотезы о «социальной заразности» ожирения звучали и ранее — еще в 2007 году. Ожирение у человека определяется с помощью BMI или индекса массы тела. Показатель рассчитывается как вес в килограммах, деленный на квадрат роста в метрах. При этом BMI не является точным показателем: мышцы тяжелее жира, и, например, мускулистый спортсмен может попасть в категорию людей с лишним весом.

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