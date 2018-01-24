Танцевальный баттл по брейкингу пройдет в Нижнем Новгороде

28 января в 15:00 на территории ТРЦ «Крым» члены Молодёжной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода совместно с Нижегородской федерацией брейк данса и школой танца «Serious dance school» проведут танцевальное мероприятие по брейкингу «Горький баттл 9». Об этом сообщают организаторы.

На площадке мероприятия встретятся сильнейшие танцоры Российской Федерации, которые продемонстрируют свои умения в танцевальном направлении «Брейк данс» и поборются за памятные призы от партнеров события.

Для зрителей мероприятия запланированы показательные выступления от представителей танцевальной индустрии, музыка от ди-джеев из Казани, Чебоксар, Нижнего Новгорода и др., розыгрыш призов и подарков.