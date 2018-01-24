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18:30 (мск), источник: Newsroom24.ru

Танцевальный баттл по брейкингу пройдет в Нижнем Новгороде

Мероприятие состоится 28 января.

28 января в 15:00 на территории ТРЦ «Крым» члены Молодёжной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода совместно с Нижегородской федерацией брейк данса и школой танца «Serious dance school» проведут танцевальное мероприятие по брейкингу «Горький баттл 9». Об этом сообщают организаторы.

На площадке мероприятия встретятся сильнейшие танцоры Российской Федерации, которые продемонстрируют свои умения в танцевальном направлении «Брейк данс» и поборются за памятные призы от партнеров события.

Для зрителей мероприятия запланированы показательные выступления от представителей танцевальной индустрии, музыка от ди-джеев из Казани, Чебоксар, Нижнего Новгорода и др., розыгрыш призов и подарков.

К участию в «Горьком баттле» приглашаются все желающие. Возраст участников не ограничен. Регистрация, а также подробная информация о мероприятии доступны по ссылке.

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