Танцевальный баттл по брейкингу пройдет в Нижнем Новгороде
Мероприятие состоится 28 января.
Мероприятие состоится 28 января.
28 января в 15:00 на территории ТРЦ «Крым» члены Молодёжной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода совместно с Нижегородской федерацией брейк данса и школой танца «Serious dance school» проведут танцевальное мероприятие по брейкингу «Горький баттл 9». Об этом сообщают организаторы.
На площадке мероприятия встретятся сильнейшие танцоры Российской Федерации, которые продемонстрируют свои умения в танцевальном направлении «Брейк данс» и поборются за памятные призы от партнеров события.
Для зрителей мероприятия запланированы показательные выступления от представителей танцевальной индустрии, музыка от
К участию в «Горьком баттле» приглашаются все желающие. Возраст участников не ограничен. Регистрация, а также подробная информация о мероприятии доступны по ссылке.