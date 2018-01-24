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18:31 (мск), источник: РИА Новости

Финалистку «Мисс Италия» затравили в соцсетях из-за дефиле с младенцем

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Финалистку конкурса Мисс Италия Алессие Спаньюло стали угрожать после того, как 24-летняя девушка вышла на сцену со своим полугодовалым ребенком, пишет The Sun.

По данным издания, финалистке не с кем было оставить дочь, поэтому она решила взять ее с собой на конкурс. И ее партнер, работающий на бумажной фабрике, и ее мать, не могли посидеть с ребенком в тот вечер.

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Как отметила сама Спаньюло, она гордилась тем, что стала первой в его истории участницей, сделавшей это.

Однако после очередного этапа конкурса девушку затравили в соцсетях.

По словам Спаньюло, кто-то написал ей, что она заслуживает смерти за это, в то время как другие жаловались, что это «противоестественно», и что ей нужно оставаться домохозяйкой.

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Я никогда не чувствовала такой жестокости по отношению к себе, но я отказываюсь отвечать.
Алессие Спаньюло

Как отмечает The Sun, другие конкурсантки предлагали Спаньюло присмотреть за ребенком, пока она будет на сцене, однако итальянка решила выйти вместе с дочерью. В итоге она прошла в следующий раунд вместе с 17 другими девушками.

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