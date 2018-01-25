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08:37 (мск), источник: Вести - Воронеж

Учёные проверили качество озимых на воронежских полях

Резкие перепады температур не успели нанести вред озимым.

Источник: Вести - Воронеж

К такому выводу пришёл Национальный союз агростраховщиков, который провёл плановый космический мониторинг посевов. С такими выводами согласились и учёные из НИИ Докучаева.

Погода в Черноземье в начале зимы была переменчивой — суточные колебания температуры держались в интервале от +5 до -5 градусов. Осень, наоборот, была тёплой и влажной.

В итоге более редкие всходы специалисты отметили на юге области. Это связано с тем, что там осень выдалась менее дождливой. В январе вовремя пошёл снег, иначе озимые могли бы погибнуть от мороза.

В целом, качеством посевов учёные остались довольны. А запасы влаги достаточны для их хорошего роста, уверены специалисты. Теперь всё зависит от погоды в марте и апреле.

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