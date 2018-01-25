Учёные проверили качество озимых на воронежских полях

Источник: Вести - Воронеж

К такому выводу пришёл Национальный союз агростраховщиков, который провёл плановый космический мониторинг посевов. С такими выводами согласились и учёные из НИИ Докучаева.

Погода в Черноземье в начале зимы была переменчивой — суточные колебания температуры держались в интервале от +5 до -5 градусов. Осень, наоборот, была тёплой и влажной.

В итоге более редкие всходы специалисты отметили на юге области. Это связано с тем, что там осень выдалась менее дождливой. В январе вовремя пошёл снег, иначе озимые могли бы погибнуть от мороза.