Учёные проверили качество озимых на воронежских полях
Резкие перепады температур не успели нанести вред озимым.
Резкие перепады температур не успели нанести вред озимым.
К такому выводу пришёл Национальный союз агростраховщиков, который провёл плановый космический мониторинг посевов. С такими выводами согласились и учёные из НИИ Докучаева.
Погода в Черноземье в начале зимы была переменчивой — суточные колебания температуры держались в интервале от +5 до -5 градусов. Осень, наоборот, была тёплой и влажной.
В итоге более редкие всходы специалисты отметили на юге области. Это связано с тем, что там осень выдалась менее дождливой. В январе вовремя пошёл снег, иначе озимые могли бы погибнуть от мороза.
В целом, качеством посевов учёные остались довольны. А запасы влаги достаточны для их хорошего роста, уверены специалисты. Теперь всё зависит от погоды в марте и апреле.