Верховный суд отменил решение о выдворении журналиста Нурматова из РФ
Ранее Мосгорсуд признал легитимность решения о депортации с территории РФ Али Феруза.
Ранее Мосгорсуд признал легитимность решения о депортации с территории РФ Али Феруза.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Верховный суд России отменил решение о выдворении журналиста Худоберди Нурматова. Об этом говорится в постановлении суда от 22 января 2018 года.
Ранее Мосгорсуд признал легитимность решения о депортации с территории РФ Али Феруза и взыскании с журналиста «Новой газеты» штрафа в пять тысяч рублей.
«Решение Мосгорсуда отменить. Направить дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд», — сказано в документе.
Таким образом, судья частично удовлетворил жалобу защиты Нурматова и уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москаленко.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. Также, по словам собеседника агентства, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в РФ).