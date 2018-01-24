Верховный суд отменил решение о выдворении журналиста Нурматова из РФ

Источник: Sputnik

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Верховный суд России отменил решение о выдворении журналиста Худоберди Нурматова. Об этом говорится в постановлении суда от 22 января 2018 года.

Ранее Мосгорсуд признал легитимность решения о депортации с территории РФ Али Феруза и взыскании с журналиста «Новой газеты» штрафа в пять тысяч рублей.

«Решение Мосгорсуда отменить. Направить дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд», — сказано в документе.

Таким образом, судья частично удовлетворил жалобу защиты Нурматова и уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москаленко.