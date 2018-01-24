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18:23 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе после падения ребенка из окна проверят все детсады

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. В департаменте образования Севастополя проведут внутреннее служебное расследование после выпадения ребенка из окна в детском саду № 27. Такое поручение дал губернатор города Дмитрий Овсянников, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

Малыш (2 года и 3 месяца), оставшись без присмотра, залез на скамейку, затем на подоконник, открыл окно и выпал вместе с сеткой на улицу. Ребенка с травмой головы доставили в больницу № 5. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. По данному факту севастопольское управление Следкома проводит проверку.

«Будет рассмотрена компетентность должностных лиц департамента образования города. Допуск безответственных людей, допускающих подобные случаи при исполнении прямых служебных обязанностей, к воспитанию детей должен быть категорически запрещен», — отметил заместитель губернатора Юрий Кривов.

Овсянников также поручил разработать предложения по мерам взыскания с заведующей детсадом и педагога, который в момент происшествия находился в помещении группы.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в Севастополе проведут дополнительную проверку квалификаций сотрудников всех детских садов на соответствие занимаемым должностям.

«Необходимо еще и еще раз выяснить, как организовано время, проводимое детьми в наших детсадах, кто ими занимается, соответствуют ли квалификации педагогов занимаемым ими должностям, как организован процесс ухода за детьми», — цитирует Кривова пресс-служба.

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