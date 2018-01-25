Осадки в Воронеже превысили январскую норму на 10%
Среднемесячная температура воздуха выше норматива на 2 градуса.
Среднемесячная температура воздуха выше норматива на 2 градуса.
К среде, 24 января, в Воронеже выпало 110% нормы осадков для этого месяца, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» главный метеоролог области Александр Сушков. Январская норма — 41 мм.
После первого за месяц сильного снегопада — 21 января — высота снежного покрова достигла 17 мм. Еще около 13 мм добавилось после осадков во вторник, 23 января. Сайт Gismeteo назвал Воронежскую область лидером европейской части России по высоте снежного покрова. С 21 по 23 января снегопад наблюдался не только в городе, но и в районах области. В семи муниципальных районах
Самой морозной будет ночь на пятницу, 26 января, — может похолодать до -20 градусов. Затем постепенно начнет теплеть. К началу февраля температура воздуха в Воронеже, вероятно, поднимется до 0 градусов. Вместе с теплом циклон принесет осадки в виде снега.