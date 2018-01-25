Осадки в Воронеже превысили январскую норму на 10%

Источник: РИА "Воронеж"

К среде, 24 января, в Воронеже выпало 110% нормы осадков для этого месяца, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» главный метеоролог области Александр Сушков. Январская норма — 41 мм.

После первого за месяц сильного снегопада — 21 января — высота снежного покрова достигла 17 мм. Еще около 13 мм добавилось после осадков во вторник, 23 января. Сайт Gismeteo назвал Воронежскую область лидером европейской части России по высоте снежного покрова. С 21 по 23 января снегопад наблюдался не только в городе, но и в районах области. В семи муниципальных районах из-за этого даже нарушилось транспортное сообщение.

Из-за того что начало месяца было необыкновенно теплым, среднемесячная температура в Воронеже превысила норму на два градуса. Таковы данные на 24 января, однако холода, которые продлятся еще несколько дней, скорее всего, приблизят температуру к нормативам, отметил Александр Сушков.