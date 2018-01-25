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08:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Осадки в Воронеже превысили январскую норму на 10%

Среднемесячная температура воздуха выше норматива на 2 градуса.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 55% 766 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Воронеж"

К среде, 24 января, в Воронеже выпало 110% нормы осадков для этого месяца, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» главный метеоролог области Александр Сушков. Январская норма — 41 мм.

После первого за месяц сильного снегопада — 21 января — высота снежного покрова достигла 17 мм. Еще около 13 мм добавилось после осадков во вторник, 23 января. Сайт Gismeteo назвал Воронежскую область лидером европейской части России по высоте снежного покрова. С 21 по 23 января снегопад наблюдался не только в городе, но и в районах области. В семи муниципальных районах из-за этого даже нарушилось транспортное сообщение.

Из-за того что начало месяца было необыкновенно теплым, среднемесячная температура в Воронеже превысила норму на два градуса. Таковы данные на 24 января, однако холода, которые продлятся еще несколько дней, скорее всего, приблизят температуру к нормативам, отметил Александр Сушков.

Самой морозной будет ночь на пятницу, 26 января, — может похолодать до -20 градусов. Затем постепенно начнет теплеть. К началу февраля температура воздуха в Воронеже, вероятно, поднимется до 0 градусов. Вместе с теплом циклон принесет осадки в виде снега.

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