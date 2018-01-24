В Петербурге запустят салют в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

«Отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО прибыл в Санкт-Петербург из места постоянной дислокации в Москве, совершив 830-километровый марш, для проведения праздничного артиллерийского салюта в честь 74-й годовщины полного освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады. Салютование состоится 27 января в 21.00 с четырех точек: Большого пляжа Петропавловской крепости, парка Победы, парка 300-летия Санкт-Петербурга и Пискаревского парка», — сказал Мугинов.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ «Дорога жизни», по которой доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.