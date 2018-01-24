В Петербурге запустят салют в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Салют в честь 74-й годовщины полного освобождения
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Салют в честь 74-й годовщины полного освобождения
По его информации, в проведении артиллерийского салюта будет задействовано более 500 военнослужащих округа, двенадцать 85-миллиметровых орудий Д-44
«Отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО прибыл в
Он отметил, что будет дано 30 артиллерийских залпов в сопровождении 3100 выстрелов из салютных установок калибров 105, 125, 195 и 310 миллиметров, что обеспечит различную высоту подъема фейерверочных изделий и диаметр их раскрытия.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ «Дорога жизни», по которой доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.