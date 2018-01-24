Сначала люди тратили тысячи долларов на криптокотиков. Теперь они скупают криптознаменитостей!

CryptoCelebrities работает примерно по тому же принципу, что и популярная игра CryptoKitties: система генерирует карточки, пользователь выбирает, «контракт» какой знаменитости он хочет купить (сами актеры и музыканты не имеют к игре никакого отношения), и заключает сделку за эфиры. Затем система генерирует новую, более высокую, цену для «контракта». Другой пользователь может перекупить карточку знаменитости, а владелец «контракта» не может отказаться от сделки. При продаже «контракта» игрок получает почти всю сумму; система берет незначительный процент. Чем чаще «контракт» перекупают, тем выше его стоимость.