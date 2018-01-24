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19:08 (мск), источник: Meduza

Сначала люди тратили тысячи долларов на криптокотиков. Теперь они скупают криптознаменитостей!

В середине января запустилась бета-версия игры CryptoCelebrities, в которой можно покупать карточки с фотографиями знаменитостей через блокчейн-платформу Ethereum.

CryptoCelebrities работает примерно по тому же принципу, что и популярная игра CryptoKitties: система генерирует карточки, пользователь выбирает, «контракт» какой знаменитости он хочет купить (сами актеры и музыканты не имеют к игре никакого отношения), и заключает сделку за эфиры. Затем система генерирует новую, более высокую, цену для «контракта». Другой пользователь может перекупить карточку знаменитости, а владелец «контракта» не может отказаться от сделки. При продаже «контракта» игрок получает почти всю сумму; система берет незначительный процент. Чем чаще «контракт» перекупают, тем выше его стоимость.

В топе самых дорогих «контрактов» находятся президент США Дональд Трамп, актрисы Анджелина Джоли и Эмма Уотсон, предполагаемый создатель биткоина Сатоси Накамото, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и музыкант Канье Уэст. Самая дорогая карточка — с создателем Ethereum программистом Виталиком Бутериным, она стоит 24,5 эфира (25 тысяч долларов), ее перекупали 31 раз.

Создатели CryptoCelebrities сообщили, что настоящие знаменитости тоже могут участвовать в игре. У них есть возможность подтвердить свою карточку и получать 3% с каждой транзакции.

Пока игра находится в бета-режиме. Ее официальный запуск назначен на 25 января.

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