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18:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Brazzers показала неудачные дубли со съемок порно

Американская студия Brazzers выпустила подборку неудачных и смешных моментов со съемок порнофильмов в 2017 году. Ролик опубликован на YouTube-канале Trendzz.

На видео порноактеры путаются в диалогах, забывают слова, смеются, ударяются головой, безуспешно пытаются разорвать футболку на груди партнерши, танцуют и дурачатся на камеру. «Представляем компиляцию, сочетающую приколы и забавные моменты, произошедшие на съемочной площадке в прошлом году», — говорится в описании ролика.

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