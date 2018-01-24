Brazzers показала неудачные дубли со съемок порно

На видео порноактеры путаются в диалогах, забывают слова, смеются, ударяются головой, безуспешно пытаются разорвать футболку на груди партнерши, танцуют и дурачатся на камеру. «Представляем компиляцию, сочетающую приколы и забавные моменты, произошедшие на съемочной площадке в прошлом году», — говорится в описании ролика.