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19:34 (мск), источник: Publika.md

Наказание за вождение в пьяном виде требуют ужесточить

Наказание за вождение в пьяном виде требуют ужесточить. По данным Национального бюро пробации, в 2017-ом более трёх тысяч водителей были наказаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Это на 700 случаев больше, чем в 2016-ом. Не подействовали на любителей выпить за рулем даже 50 тысяч леев штрафа.

Источник: Publika.md

«Увеличение штрафов не дало желаемого результата. Мы предлагаем тех, кто попался во второй или третий раз пьяным за рулём, навсегда лишать водительских прав», — сказал замглавы Национального бюро пробации Геннадий Чобан.

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Кроме того, в Национальном бюро пробации предлагают заставлять провинившихся водителей повторно сдавать экзамены на права или назначать им общественные работы в морге.

«Считаю, что это справедливо. Смотрите, что происходит на дорогах из-за пьяных. Пусть они увидят, какие у безответственности бывают последствия».

О необходимости серьёзного наказания за пьянство за рулем говорил и премьер Павел Филип.

«Мы все знаем, какими трагедиями обернулись последние аварии, люди погибли по вине пьяных водителей. Я прошу вас изучить этот вопрос и жду предложений. Может, есть смысл ужесточить наказания», — отметил премьер-министр Павел Филип.

В тюрьмах страны за вождение в нетрезвом виде сидят почти 300 человек. 80 из них были задержаны за это правонарушение во второй раз, а 17 — в третий.

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