Наказание за вождение в пьяном виде требуют ужесточить

Источник: Publika.md

«Увеличение штрафов не дало желаемого результата. Мы предлагаем тех, кто попался во второй или третий раз пьяным за рулём, навсегда лишать водительских прав», — сказал замглавы Национального бюро пробации Геннадий Чобан.

Кроме того, в Национальном бюро пробации предлагают заставлять провинившихся водителей повторно сдавать экзамены на права или назначать им общественные работы в морге.

«Считаю, что это справедливо. Смотрите, что происходит на дорогах из-за пьяных. Пусть они увидят, какие у безответственности бывают последствия».

О необходимости серьёзного наказания за пьянство за рулем говорил и премьер Павел Филип.

«Мы все знаем, какими трагедиями обернулись последние аварии, люди погибли по вине пьяных водителей. Я прошу вас изучить этот вопрос и жду предложений. Может, есть смысл ужесточить наказания», — отметил премьер-министр Павел Филип.